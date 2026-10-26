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F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Città del Messico
La Formula 1 affronta il secondo appuntamento della tripletta americana con Antonelli che si appresta a vincere il titolo iridato. Ecco i palinsesti TV per seguire l'evento, ma anche quelli delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 26 ott 2026, 09:40
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Atmosfera
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Secondo match point ma, in realtà, è la vera, grande occasione per scrivere il proprio nome - per sempre - nell'Olimpo dei più grandi della Formula 1. Andrea Kimi Antonelli sa che l'Hermanos Rodriguez, sede del Gran Premio del Messico, potrebbe essere il luogo dell'incoronazione.
La Formula 1 arriva in Messico per la seconda tappa della tripletta nel continente americano e potrebbe incoronare il suo nuovo padrone, almeno per quanto riguarda le prestazioni e i risultati di quest'anno. Antonelli è a due punti dal primo titolo iridato della carriera e arriverà a Città del Messico dopo avere regalato una delle sue migliori performance nella vittoria ad Austin.
Un successo non scontato, ma che ha dato quella spinta necessaria per arrivare in Messico e poter chiudere i conti. Ora è tutto nelle sue mani: a quasi nulla serviranno i piazzamenti degli avversari, se il bolognese farà anche solo un fine settimana di normale amministrazione.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
73 anni, quelli intercorsi dall'ultimo italiano a vincere il titolo a oggi, potrebbero chiudersi questo fine settimana, regalando al Bel Paese qualcosa che in tanti non hanno mai visto.
Dietro Kimi la lotta per il secondo posto nel Mondiale si fa sempre più bollente. A contendersi la piazza d'onore sono ora 4 piloti, racchiusi in appena 9 punti. George Russell guida quella speciale classifica con 242 punti, ma a una lunghezza di ritardo c'è Lewis Hamilton (141) e a 6 Max Verstappen. Grazie al secondo posto di ieri, Leclerc è sempre più nella lotta, staccato di 9 punti dal britannico della Mercedes. Insomma, una tonnara sportiva che potrebbe avere risvolti inaspettati.
Oltre ad Antonelli, Mercedes si sta involando verso l'ennesimo titolo iridato Costruttori della sua storia. Il dominio di Antonelli e i punti di Russell hanno dato alla Casa della Stella a tre punte un margine rassicurante sulla Ferrari, prima delle inseguitrici. Tra le due ci sono 133 punti e servirebbe un miracolo sportivo per ipotizzare anche solo un avvicinamento.
La Rossa, però, ha messo in cassaforte la piazza d'onore, perché vanta 119 punti sia su Red Bull Racing che su McLaren, ora entrambe appaiate al terzo posto con lo stesso numero di punti totalizzati (355). Ma l'abbrivio, come ormai abbiamo capito da tempo, è tutto a favore del team di Milton Keynes.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images
GP di Città del Messico 2026: i palinsesti TV (orario italiano)
Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)
Venerdì 30 ottobre
Prove Libere 1: 19:30 - 20:30
Prove Libere 2: 23:00 - 00:00
Sabato 31 ottobre
Prove Libere 3: 18:30 - 19:30
Qualifiche: 22:00 - 23:00
Domenica 1 novembre
Gara: ore 21:00
Palinsesto TV8 (Differite)
Sabato 31 ottobre
Qualifiche: 23:30 - 00:45
Domenica 1 novembre
Gara: 22:30
Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)
Venerdì 30 ottobre
Prove Libere 1: 19:00 - 20:30
Prove Libere 2: 22:30 - 00:00
Sabato 31 ottobre
Prove Libere 3: 18:00 - 19:30
Qualifiche: 21:30 - 23:00
Domenica 1 novembre
Gara: ore 20:30
Liam Lawson, Racing Bulls
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
GP di Città del Messico 2026: i numeri dell'Hermanos Rodriguez
Primo Gran Premio disputato: 1963
Lunghezza della pista: 4.304 metri
Numero di giri previsti: 71
Distanza di gara complessiva: 305.354 chilometri
Giro record: 1'17"774 (Valtteri Bottas, Mercedes 2021)
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