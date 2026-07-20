F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Ungheria

L'ultimo sforzo prima del meritato riposo. La Formula 1 affronta questo fine settimana il Gran Premio d'Ungheria, 11esimo round della stagione 2026 e secondo appuntamento del back-to-back che precede la pausa estiva.

Nemmeno a dirlo, la caccia alla Mercedes prosegue e lo fa all'Hungaroring, pista che sorge nei pressi di Budapest, su cui i team faranno di tutto per chiudere al meglio la prima metà della stagione.

In un fine settimana dal format classico - quindi 3 turni di libere, qualifiche e gara - Andrea Kimi Antonelli sarà ancora una volta la lepre. A maggior ragione dopo la strepitosa vittoria a Spa-Francorchamps, una delle università della Formula 1, che lo ha visto trionfare davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen.

Si passa così da una pista a basso carico a una dove, invece, la downforce sarà protagonista. Proprio per questo potremmo vedere alcuni valori in pista piuttosto diversi da quelli ammirati tra le Ardenne, lo scorso fine settimana.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L'Hungaroring potrebbe essere una delle piste in cui le Mercedes dovranno fare i conti con le Ferrari. L'incidenza delle power unit dovrebbe essere minore e le SF-26 hanno già dato prova di essere in grande forma dove conta avere determinate caratteristiche. Non a caso, nel corso delle ultime settimane, sono arrivate 2 vittorie e svariati podi, anche in luoghi tutt'altro che amici delle Rosse.

Ma per i tifosi del Cavallino Rampante sarà bene tenere i piedi per terra. Già a Monaco si era presentata una situazione del genere e tutti ricordiamo com'è finita. Ovvero con il dominio incontrastato di Andrea Kimi Antonelli e della sua Mercedes W17. Ecco perché non deve essere sottovalutata la migliore macchina di questa prima metà di stagione.

Dietro i due team sopra citati, non mancheranno all'appuntamento le Red Bull, con un Max Verstappen sempre combattivo e un Isack Hadjar autore di una bella gara in rimonta a Spa. La McLaren ha perso una grande occasione in Belgio: aveva mostrato di essere forse la seconda forza in pista, ma per motivi differenti si è trovata a portare a casa un bottino più magro del previsto.

Infine, tutti gli occhi saranno puntati sul box Aston Martin. In Ungheria arriverà la tanto attesa versione B della AMR26, ovvero colei che dovrà cambiare le sorti del team di Silverstone. Attenzione però: questo non basterà per spostarsi troppo dalle ultime posizioni. Per fare ciò, dovremo attendere Zandvoort, quando Honda porterà la power unit aggiornata grazie alle concessioni previste dall'ADUO.

GP di Ungheria: i palinsesti TV e Dirette LIVE (orario italiano)

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 24 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 25 luglio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 26 luglio

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (differite)

Sabato 25 luglio

Qualifiche: dalle 18:30

Domenica 26 luglio

Gara: dalle 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 24 luglio

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 25 luglio

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 26 luglio

Gara: ore 14:30

GP di Ungheria 2026: tutti i numeri dell'Hungaroring

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Primo Gran Premio disputato: 1986

Lunghezza della pista: 4.381 metri

Numero di giri previsti: 70

Distanza di gara complessiva: 306,63 chilometri

Giro record: 1'16"627 (Lewis Hamilton, 2022, Mercedes W11)