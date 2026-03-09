F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Cina

La Formula 1 ha iniziato il Mondiale 2026 lo scorso fine settimana in Australia e i ritmi sono già serrati. Il Circus iridato, infatti, torna subito in pista questo fine settimana per il primo back-to-back della stagione e, per altro, il primo fine settimana Sprint dei 6 in programma.

Lo farà sul tracciato di Shanghai, in Cina, dove dovrà prendere parte al secondo dei 24 (forse 22, in caso di cancellazione dei GP di Arabia Saudita e Bahrain) appuntamenti della stagione 2026 e sarà un fine settimana importante, perché potremo capire ancora meglio i veri valori in pista dopo quanto appreso a Melbourne.

La Mercedes è partita come era lecito aspettarsi da tempo: davanti a tutti. Le W17 hanno mostrato forse solo parte del loro potenziale, ma hanno colto una doppietta precedendo le Ferrari SF-26, prime, vere sfidanti delle prime battute della nuova stagione.

C'è stata gara per un terzo dei 58 giri previsti e l'impressione è che il duello possa riproporsi anche in Cina. Vedremo in che proporzioni e se la Rossa riuscirà quanto meno a mettere sotto pressione le Frecce d'Argento nella Sprint Race del sabato.

E' lecito aspettarsi risposte importanti anche per ciò che riguarda la McLaren. Dopo il ritiro di Piastri ancora prima di partire e il quinto posto di Lando Norris a oltre mezzo minuto dalle Mercedes hanno dipinto un quadro allarmante dopo i tre titoli su quattro portati a casa negli ultimi 2 anni.

Ci sarà anche da capire la reale competitività della Red Bull, con Max Verstappen che potrebbe essere della partita per il podio qualora non dovesse incappare in errori o avere problemi nel corso delle qualifiche. E poi c'è la sempre appassionante lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori, con Racing Bulls, Audi, Alpine e altri team in lizza.

GP di Cina: i palinsesti televisivi e Dirette LIVE (orario italiano)

Palinsesto di Sky e Now (Dirette)

Venerdì 13 marzo

Prove Libere 1: ore 4:30- 5:30

Sprint Qualifying: ore 8:30 - 9:14

Sabato 14 marzo

Sprint Race: ore 4:00 - 5:00

Qualifiche: ore 8:00 - 9:00

Domenica 15 marzo

Gara: ore 8:00

Palinsesto di TV8 (dirette e differite)

Venerdì 13 marzo

Sprint Qualifying: ore 8:30

Sabato 14 marzo

Sprint Race: ore 4:00

Qualifiche: dalle 15:30

Domenica 15 marzo

Gara: dalle 14:00

Palinsesto di Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 13 marzo

Prove Libere 1: ore 4:30- 5:30

Sprint Qualifying: ore 8:30 - 9:14

Sabato 14 marzo

Sprint Race: ore 3:30 - 5:00

Qualifiche: ore 7:30 - 9:00

Domenica 15 marzo

Gara: ore 7:30

GP di Cina 2026: i numeri di Shanghai

Primo Gran Premio disputato: 2004

Ultimo Gran Premio disputato: 2019

Lunghezza della pista: 5.451 metri

Numero di giri previsti: 56

Distanza di gara complessiva: 305.066 chilometri