F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Barcellona

La Formula 1 non si ferma e, dopo la tappa di Monaco, torna subito in pista per un appuntamento di grande importanza per molte scuderie: il Gran Premio di Barcellona al Montmeló. Da questa stagione l’evento perde infatti la denominazione di GP di Spagna, titolo che passerà al nuovo appuntamento di Madrid, atteso al debutto a settembre.

Sarà infatti un weekend in cui molte squadre introdurranno novità tecniche, proseguendo lo sviluppo delle proprie monoposto su un tracciato spesso definito una galleria del vento all’aperto. Le caratteristiche del circuito catalano, infatti, offrono il compromesso ideale per mettere in luce qualità e punti deboli di una vettura.

Riparte quindi la caccia alla Mercedes, reduce da sei vittorie consecutive, compresa quella conquistata da poco a Monte Carlo, con un Andrea Kimi Antonelli sempre più leader del mondiale e protagonista assoluto di questo campionato. L’italiano arriva in Spagna con un margine di 66 punti sul nuovo secondo in classifica, Lewis Hamilton, che ha scavalcato il compagno di squadra George Russell.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Per il britannico della Mercedes è un momento complicato: il ritiro in Canada per un problema alla batteria e la penalità rimediata a Monaco lo hanno lasciato a secco di punti nelle ultime due gare, permettendo ad Antonelli di estendere il proprio vantaggio in classifica fino a 68 lunghezze.

Tra le squadre attese con novità tecniche c’è anche la Ferrari, chiamata a confermare il proprio potenziale su una pista decisamente più impegnativa rispetto a Monaco. Sarà inoltre un weekend di riscatto per la McLaren, indicata alla vigilia come una delle possibili favorite nel Principato ma incapace di trovare la quadra tra assetto e gestione delle temperature degli pneumatici.

Da non sottovalutare nemmeno la Red Bull, che dopo essere stata accreditata del miglior motore ora cerca di riavvicinarsi alla vetta proseguendo lo sviluppo del telaio. Non essendo un weekend sprint, il programma seguirà il format tradizionale: tre sessioni di prove libere, le qualifiche del sabato e la gara domenicale.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

GP di Barcellona 2026: i palinsesti TV e Dirette LIVE (orario italiano)

Palinsesto Sky e Now (Dirette)

Venerdì 12 giugno

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 13 giugno

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 14 giugno

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 13 giugno

Qualifiche: dalle 18:00

Domenica 14 giugno

Gara: dalle 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 12 giugno

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 13 giugno

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 14 giugno

Gara: ore 14:30

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

GP di Barcellona 2026: tutti i numeri del tracciato del Montmeló

Primo gran premio disputato: 1991

Lunghezza della pista: 4.657 metri

Numero di giri totali di gara: 66

Distanza di gara: 307,236 km

Giro record: 1'15"743 (Oscar Piastri - McLaren MCL39, 2025)