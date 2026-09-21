F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Azerbaijan

La Formula 1 inizia la sua ultima fase della stagione 2026, quella decisiva. Il Circus iridato ha lasciato l'Europa e ora si appresta a un vero e proprio tour de force tra la metà di settembre e l'inizio di dicembre che la porterà certamente in Asia e Sudamerica (prima di una possibile Imola finale). Prima di tutto, però, c'è Baku.

Il Gran Premio d'Azerbaijan si candida come uno dei più atipici degli ultimi anni. Non tanto per le caratteristiche del tracciato - quelle ormai sono note da una decina d'anni - quanto per il programma del fine settimana.

Questa volta niente gara domenicale: tutto sarà anticipato di un giorno per rispettare la festa nazionale azera. Dunque i primi due turni di prove libere si terranno al giovedì, quando - di solito - si tengono le conferenze e le interviste dei piloti prima del weekend di gara. Al venerdì, invece, avremo Libere 3 e Qualifiche, mentre sabato ospiterà la gara.

Un vero e proprio toccasana per i protagonisti della Formula 1, che avranno più tempo per gli spostamenti e, perché no, anche un giorno in più per riposarsi in vista del rush finale.

A Baku, inoltre, ripartirà la caccia ad Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale Piloti tanto da far pensare che sia più lui a continuare la marcia verso il titolo che gli avversari nei suoi confronti. Il 20enne della Mercedes è in un momento - che ormai si prolunga da mesi - in cui riesce davvero a trasformare in oro tutto ciò che tocca. 8 vittorie stagionali e un iride che, se dovesse riuscire a riportarlo in Italia dopo 60 anni, lo catapulterebbe istantaneamente nell'Olimpo dei più grandi sportivi azzurri di tutti i tempi a 20 anni appena compiuti.

Dietro, però, gli spunti di interesse non mancano. Si continua ad attendere una gara d'orgoglio e, perché no, una reazione di George Russell. Ma anche quella della Ferrari, reduce dalla delusione cocente di Monza e da un Madring che ha regalato meno di quanto fosse lecito attendersi alla vigilia. In questi temi non può mancare Max Verstappen. L'olandese si sta divertendo più fuori dal Circus che al suo interno, ma appena può regala magie, al pari di Lando Norris e della McLaren.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un fine settimana interessante, anche se anticipato di un giorno.

GP d'Azerbaijan 2026: i palinsesti TV (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Giovedì 24 settembre

Prove Libere 1: 10:30 - 11:30

Prove Libere 2: 14:00 - 15:00

Venerdì 25 settembre

Prove Libere 3: 10:30 - 11:30

Qualifiche: 14:00 - 15:00

Sabato 26 settembre

Gara: 13:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Venerdì 25 settembre

Qualifiche: dalle 17:00

Sabato 26 settembre

Gara: dalle 16:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Giovedì 24 settembre

Prove Libere 1: 10:00 - 11:30

Prove Libere 2: 13:30 - 15:00

Venerdì 25 settembre

Prove Libere 3: 10:00 - 11:30

Qualifiche: 13:30 - 15:00

Sabato 26 settembre

Gara: 12:30

GP d'Azerbaijan 2026; tutti i numeri di Baku

Prima edizione del GP dell'Azerbaijan: 2017 (nel 2016 Baku ha ospitato il GP d'Europa)

Lunghezza della pista: 6.003 metri

Distanza di gara: 306.049 chilometri

Numero di giri: 51

Giro record: 1'43'009 (Charles Leclerc, 2019)