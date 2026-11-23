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F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP del Qatar

La F1 arriva a Lusail, sede del penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Ecco i palinsesti TV di Sky, Now e TV8, ma anche quelli di Motorsport.com con le sue Dirette LIVE.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 23 nov 2026, 08:20

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Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La Formula 1 vede ormai il traguardo della stagione 2026, ma c'è ancora il penultimo passo da fare prima di Abu Dhabi: il Gran Premio del Qatar.

Lusail ospiterà il Circus iridato questo fine settimana, sebbene l'evento sia stato in forte dubbio nel corso degli ultimi mesi a causa della guerra e delle tensioni in Medio Oriente.

Come ormai sappiamo da diverse settimane, i titoli iridati 2026 sono già stati assegnati. Resta ancora aperta la lotta per il secondo posto nel Mondiale Piloti che continua a comprendere ben 5 piloti: Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc e Norris.

In quello Costruttori, invece, tutti i giochi sembrano ormai fatti. La Ferrari - nonostante il periodo delicato legato alla gestione dei piloti - è sicura del secondo posto dietro l'imprendibile Mercedes, mentre la Red Bull ha un po' di margine sulla McLaren, ma 9 punti sono recuperabili in un attimo.

Ancora aperto il discorso per il quinto posto, con Alpine che ha recuperato diversi punti su Racing Bulls grazie al quinto e al sesto posto ottenuti da Gasly e Colapinto a Las Vegas. Eppure il team faentino ha ancora 27 punti di margine: non pochi, considerando che nessuno dei due team - in condizioni normali - possono ambire a vittorie e podi.

GP del Qatar 2026: i palinsesti TV (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 27 novembre

Prove Libere 1: 14:30 - 15:00

Prove Libere 2: 18:00 - 19:00

Sabato 28 novembre

Prove Libere 3: 15:30 - 16:30

Qualifiche 19:00 - 20:00

Domenica 29 novembre

Gara: 17:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 28 novembre

Qualifiche: dalle 21:30

Domenica 29 novembre

Gara: dalle 21:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 27 novembre

Prove Libere 1: 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: 17:30 - 19:00

Sabato 28 novembre

Prove Libere 3: 15:00 - 16:30

Qualifiche 18:30 - 20:00

Domenica 29 novembre

Gara: 16:30

GP del Qatar 2026: tutti i numeri di Lusail

Primo Gran Premio disputato: 2021

Lunghezza della pista: 5.419 metri

Numero di giri previsti: 57

Distanza di gara complessiva: 308.611 chilometri

Giro record: 1'22"384 (Lando Norris, 2024)

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