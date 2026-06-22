F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Austria

Il Gran Premio d’Austria può davvero rappresentare l’inizio di un nuovo scenario iridato, oppure tutto tornerà nei ranghi come accaduto fino a prima di Barcellona? Il successo in Spagna ha interrotto la lunga striscia di vittorie consecutive, restituendo alla Ferrari un risultato dal peso storico e di morale grazie al trionfo di Lewis Hamilton, alla sua prima affermazione in gara con la tuta del Cavallino.

Una giornata destinata a restare impressa a lungo, ma la Ferrari non ha alcuna intenzione di fermare qui la propria rimonta. In attesa che la FIA renda ufficiali i valori dell’ADUO, a Maranello si lavora da tempo sulla nuova evoluzione della Power Unit da introdurre in pista, con l’obiettivo di ridurre la forbice di potenza sul motore termico che oggi separa il Cavallino da Red Bull e Mercedes.

In Spagna è arrivato un pacchetto di aggiornamenti particolarmente corposo, valutato in circa tre decimi al giro, che ha dato alla Ferrari lo slancio necessario nella lotta con la W17, presentatasi a Barcellona senza alcuna novità. È innegabile che anche le scelte strategiche e la gestione dei team order abbiano facilitato il lavoro della Rossa, ma i tecnici di Maranello hanno interpretato la corsa in modo impeccabile, mettendo sotto scacco la Mercedes.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La Stella cerca ora il riscatto su una pista in cui il motore assume un peso specifico importante, soprattutto nei tre allunghi consecutivi dove la prima fase di accelerazione è decisiva e la parte elettrica viene messa sotto forte stress. La W17 ha sofferto le alte temperature, e questo sarà anche il primo appuntamento con aria più rarefatta del normale, con la gestione termica diventa critica e spinge verso soluzioni più generose per garantire un adeguato raffreddamento alle monoposto.

Da non sottovalutare c’è anche la Red Bull, che in Austria introdurrà finalmente un pacchetto di aggiornamenti importante, pensato per migliorare la monoposto anche sul fronte del peso. La RB22 ha iniziato l’anno con qualche chilo in più rispetto al limite FIA, retaggio dello sviluppo spinto sulla RB21 della scorsa stagione fino a fine anno per lottare per il mondiale, e l’obiettivo ora è alleggerire la vettura e recuperare efficienza.

A Barcellona la RB22 aveva mostrato di soffrire le curve a media e alta velocità, che qui corrispondono soprattutto al terzo settore, dove serve una vettura stabile in appoggio. L’Austria sarà quindi un banco di prova utile per valutare i progressi portati dagli ultimi aggiornamenti su quello che sarà anche l'appuntamento di casa per il team.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

GP d'Austria 2026: i palinsesti TV e Dirette LIVE (orario italiano)

Palinsesto Sky e Now (Dirette)

Venerdì 26 giugno

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 27 giugno

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 28 giugno

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 27 giugno

Qualifiche: dalle 18:00

Domenica 28 giugno

Gara: dalle 18:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 26 giugno

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 27 giugno

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 28 giugno

Gara: ore 14:30

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

GP d'Austria 2026: tutti i numeri del tracciato del Red Bull Ring

Primo gran premio disputato: 1970

Lunghezza della pista: 4.326 metri

Numero di giri totali di gara: 70

Distanza di gara: 302,692 km

Giro record: 1'07"924 (Oscar Piastri - McLaren MCL39, 2025)