F1 2024 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Australia

Archiviato il Medio Oriente, la Formula 1 prosegue la stagione 2024 trasferendosi in Oceania per il terzo appuntamento dell'anno, il Gran Premio d'Australia.

Anche in questo caso, tutti a caccia delle Red Bull. Le due doppiette ottenute tra Bahrain e Arabia Saudita hanno dato un quadro ben preciso della situazione, con Max Verstappen vincitore e Sergio Perez comunque ottimo secondo in entrambe le situazioni.

Questo significa che la Ferrari, seconda forza conclamata di questo avvio di stagione, dovrà cercare qualcosa a livello prestazionale, di strategia o anche solo approfittare di eventuali errori del team di Milton Keynes per provare a portare a casa la prima vittoria stagionale e mandare subito in frantumi la possibilità di un anno che potrebbe anche ricalcare quello passato, con quasi tutti i successi ottenuti dal team di Milton Keynes.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Shameem Fahath

La Ferrari è partita molto meglio rispetto allo scorso anno, totalizzando 21 punti in più in 2 gare (46 contro 25) nonostante sia stata costretta a mettere in macchina a Jeddah un 18enne esordiente per via del malessere che ha colpito Carlos Sainz, poi operato d'appendicite il weekend stesso.

Se la Ferrari sembra a oggi l'unica, vera e credibile contendente della Red Bull, ci sono diversi team che stanno andando alla caccia di loro stessi per capire sino a dove poter osare nel corso di questo campionato. Prima tra tutte la Mercedes, che si è presentata con una macchina completamente rinnovata rispetto alle passate stagioni ma che ha incontrato diversi problemi legati alla mancanza di carico aerodinamico al posteriore (come la Ferrari, ma maggiori).

Stesso discorso per altri due team dalle alte ambizioni ma che hanno subito incontrato qualche difficoltà come McLaren e Aston Martin, desiderosi di tornare a brillare come hanno fatto - a sprazzi - durante la stagione passata, mentre Haas andrà alla ricerca della conferma dopo il primo punto stagionale ottenuto grazie a Nico Hulkenberg a Jeddah ma con la preziosa collaborazione del compagno di squadra Kevin Magnussen, un vero muro per gli avversari.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

GP d'Australia 2024: i palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 22 marzo

Prove Libere 1: 02:30 - 03:30

Prove Libere 2: 06:00 - 07:00

Sabato 23 marzo

Prove Libere 3: ore 02:30 - 03:30

Qualifiche: ore 06:00 - 07-00

Domenica 24 marzo

Gara: ore 05:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 23 marzo

Qualifiche: ore 10:00

Domenica 24 marzo

Gara: ore 14:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 22 marzo

Prove Libere 1: 02:15 - 03:40

Prove Libere 2: 05:45 - 07:10

Sabato 23 marzo

Prove Libere 3: ore 02:15 - 03:40

Qualifiche: ore 05:45 - 07-10

Domenica 24 marzo

Gara: ore 04:40

GP d'Australia 2024: i numeri di Melbourne

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR24 Foto di: Shameem Fahath

Prima edizione del GP: 1985 (Adelaide) - 1996 (Melbourne)

Giro record: 1'24"125 (Michael Schumacher, Ferrari F2004 - vecchio layout) - 1'20"235 (Sergio Perez, Red Bull RB19 - nuovo layout)

Numero di giri: 58

Lunghezza del circuito: 5.278 metri

Distanza di gara: 306,124 km