F1 2024 | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Giappone

2 a 1 e palla al centro. La Ferrari ha accorciato inaspettatamente le distanze dalla Red Bull in un Mondiale di Formula 1, quello 2024, che sembrava dover essere molto simile a quello passato in termini di dominio della squadra che ha base a Milton Keynes. Invece, almeno per ora, non è così.

La Ferrari ha portato a casa una grande doppietta all'Albert Park di Melbourne con Carlos Sainz che ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc in un fine settimana vicino alla perfezione, dove la squadra diretta da Frédéric Vasseur ha massimizzato il potenziale della SF-24 e capito di avere fatto un grande e reale passo avanti rispetto al 2023.

Ma tutto questo potrebbe non bastare. A Maranello lo sanno bene e già a Suzuka, sede del Gran Premio del Giappone le cose potrebbero cambiare nuovamente. Red Bull si aspetta di tornare molto forte sulla pista di casa del proprio motorista, Honda, tornando a sfruttare il vantaggio aerodinamico che possiede, oltre a una gestione gomme che potrebbe non aver funzionato solo in Australia.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Red Bull Content Pool

Ciò che è certo, però, è la vicinanza nelle classifiche Mondiali della Ferrari anche grazie all'inatteso ritiro di Max Verstappen. Il 3 volte iridato ha interrotto a Melbourne una serie di 44 arrivi a punti consecutivi, 44 gare dall'ultimo ritiro per problemi tecnici.

A Suzuka continueranno a cercare soluzioni e risposte ai propri problemi diversi team, fra cui Mercedes - la grande delusione di questo avvio di stagione per ciò che riguarda i piani alti della classifica - ma anche Aston Martin e McLaren, con quest'ultima autrice di un ottimo fine settimana in Australia culminato con il podio di Lando Norris dietro le imprendibili Ferrari.

Racing Bulls, dopo il primo arrivo a punti grazie a Yuki Tsunoda, farà girare nelle Libere 1 Ayumu Iwasa. Il giapponese prenderà il posto di Daniel Ricciardo, che sta finendo nell'occhio del ciclone per un avvio di stagione deludente. Haas, invece, proverà a sfruttare il momento positivo cercando il terzo arrivo a punti consecutivo dopo quelli di Jeddah e Melbourne.

Laurent Mekies, Visa Cash App RB, Daniel Ricciardo, RB F1 Team Foto di: Red Bull Content Pool

GP del Giappone 2024: gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 5 aprile

Prove Libere 1: ore 4:30 - 5:30

Prove Libere 2: ore 9:00 - 9:00

Sabato 6 aprile

Prove Libere 3: ore 4:30 - 5:30

Qualifiche: ore 8:00 - 9:00

Domenica 7 aprile

Gara: 7:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 6 aprile

Qualifiche: ore 14:00

Domenica 7 aprile

Gara: ore 14:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 5 aprile

Prove Libere 1: ore 4:00 - 5:30

Prove Libere 2: ore 7:30 - 9:00

Sabato 6 aprile

Prove Libere 3: ore 4:00 - 5:30

Qualifiche: ore 7:30 - 9:00

Domenica 7 aprile

Gara: 6:30

GP del Giappone 2024: i numeri di Suzuka

Primo Gran Premio disputato: 1987

Lunghezza della pista: 5.807 metri

Numero di giri previsti: 53

Distanza di gara complessiva: 307.471 chilometri

Zone DRS: 1 (Settore 3)