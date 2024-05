F1 2024 | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP dell'Emilia Romagna

Imola torna al centro della Formula 1 e del motorsport in generale proprio questo fine settimana, ospitando il settimo appuntamento del Mondiale 2024, nonché il primo della stagione in Europa.

Negli occhi abbiamo ancora la prima vittoria in Formula 1 di Lando Norris, che è stata anche la prima della McLaren dopo diversi anni. L'ultima, infatti, arrivò per mano di Daniel Ricciardo al Gran Premio d'italia del 2021. All'Autodromo Enzo e Dino Ferrari la domanda sarà sempre la stessa che ci siamo posto nel corso delle ultime settimane: ci sarà qualcuno in grado di ostacolare Max Verstappen e la Red Bull?

C'è chi, proprio per Imola, ha piani bellicosi importanti. Come la Ferrari, che porterà un pacchetto molto importante di aggiornamenti per le SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz. L'obiettivo è quello di avvicinarsi alle RB20 e di metterle costantemente in difficoltà.

Le novità hanno esordito questo fine settimana nel filming day a Fiorano, ma sarà a Imola in cui il team potrà avere i primi riscontri e sistemare le monoposto in modo tale da estrarre i frutti migliori da ciò che il Reparto Corse ha realizzato nel corso di queste settimane.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20,Sergio Perez, Red Bull Racing RB20,Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Erik Junius

McLaren, dopo aver portato grosse novità a Miami e aver vinto la gara, dovrà e vorrà confermarsi. Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Ma le MCL38 sembrano aver trovato la strada giusta nello sviluppo - così come accaduto lo scorso anno - ma con diversi mesi di anticipo. Se così dovesse essere, allora la Red Bull non potrà dormire sonni tranquilli.

Mercedes è chiamata a dare l'ennesimo segnale per dimostrare di poter uscire da un momento di stallo pericoloso. da 3 anni a questa parte il team di Brackley ha perso la strada maestra che l'aveva condotta a vincere tutto e per più anni dal 2014 al 2021. Il regolamento attuale è stato male interpretato a più riprese e anche la W15 si sta confermando una delusione.

Grandi aspettative in casa Racing Bulls. Dopo aver portato a casa un buon bottino di punti a Miami, ora arriva una delle gare di casa, su cui spesso ha fatto girare i propri piloti anche durante l'inverno. Le VCARB 01 sono in crescita al pari dei piloti. Basterà per risalire definitivamente la china?

Lando Norris, McLaren Foto di: Erik Junius

GP dell'Emilia Romagna 2024: gli orari TV

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 17 maggio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 18 maggio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: 16:00 - 17:00

Domenica 19 maggio

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Dirette)

Sabato 18 maggio

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 19 maggio

Gara: ore 15:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 17 maggio

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 18 maggio

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: 15:30 - 17:00

Domenica 19 maggio

Gara: ore 14:30

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 e Nico Hulkenberg, Haas VF-24 e Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto di: Alexander Trienitz

GP dell'Emilia Romagna: i numeri dell'Enzo e Dino Ferrari

Primo gran premio disputato: 1980

Lunghezza della pista: 4.909 metri

Numero di giri totali di gara: 63

Distanza di gara: 309.049 km

Giro record: 1'15"484 (Lewis Hamilton - Mercedes W11, 2020)