F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Ungheria

Il Gran Premio d'Inghilterra svolto 2 settimane fa a Silverstone ha regalato più di una sorpresa. Quella più importante ha riguardato l'exploit prestazionale e di risultati firmato dalla McLaren, passata dall'essere una delle delusioni più grosse della stagione a piazzare un secondo posto clamoroso con Lando Norris e un ottimo quarto con Oscar Piastri.

Il Gran Premio d'Ungheria arriva nel momento opportuno per testare le reali possibilità del team di Woking, che deve confermare quanto di buono fatto sulla pista britannica su un layout, quello dell'Hungaroring, ben differente. Le MCL60 dovranno mostrarsi competitive anche nelle curve lente, sebbene Norris abbia avvertito tutti sulla realtà dei fatti: "Sul lento siamo ancora terribili".

Quello che invece non è cambiato è il dominio di Red Bull Racing. A Milton Keynes continuano a inanellare vittorie su vittorie e su differenti tipologie di pista, sintomo evidente di quanto le RB19 siano veloci e versatili. Max Verstappen ha nei propri piani quello di vincere anche in terra magiara, mentre Sergio Perez dovrà provare a reagire dopo un periodo terribile che lo ha fatto uscire dalla lotta per il titolo.

Daniel Ricciardo, terzo pilota della Red Bull Racing, firma un autografo per un tifoso Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, Mercedes e Aston Martin si torneranno a sfidare per vedere chi delle tre - tenendo anche conto della McLaren - la seconda forza sulla pista di Budapest. Sino a ora le tre realtà si sono alternate alle spalle della certezza Red Bull per via delle differenti tipologie di piste su cui le monoposto si sono adattate meglio o peggio di quelle avversarie.

Sono attese risposte importanti da parte di Alpine, che a Silverstone è stata superata nel Mondiale Costruttori da McLaren e ha tutta l'intenzione di riprendersi la quinta piazza per evitare possibili altre sfuriate dei piani alti della Casa francese.

Gran parte dell'attenzione sarà riposta anche al rientro di una vecchia conoscenza della Formula 1 e che mancava certamente al Circus iridato: Daniel Ricciardo. L'australiano farà il suo esordio stagionale prendendo il posto del silurato Nyck De Vries al volante dell'AlphaTauri. E' lui il pilota designato a essere il compagno di squadra di Yuki Tsunoda sino al termine della stagione corrente: faticherà a prendere confidenza con la difficile AT04 o farà subito pesare il suo talento e la sua esperienza?

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

GP Ungheria 2023: i numeri dell'Hungaroring

Primo Gran Premio disputato: 1986

Lunghezza della pista: 4.381 metri

Numero di giri previsti: 70

Distanza di gara complessiva: 306,63 chilometri

Zone DRS: 1 (Speed trap nel Settore 3)

Giro record: 1'16"627 (Lewis Hamilton, 2022, Mercedes W11)

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

GP Ungheria 2023: palinsesti televisivi (orari italiani)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 21 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 22 luglio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 23 luglio

Gara: 15:00

Palinsesto TV8 (Dirette)

Sabato 22 luglio

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 23 luglio

Gara: ore 15:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 21 luglio

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 22 luglio

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 23 luglio

Gara: 14:30

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images