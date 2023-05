F1 2023 | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Monaco

La devastante ondata di maltempo e le alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna hanno imposto alla Formula 1 di alzare bandiera bianca e di cancellare il sesto appuntamento della stagione 2023, previsto proprio per questo fine settimana sul circuito di Imola.

I protagonisti del Mondiale però non dovranno aspettare troppo per tornare in azione, perché da venerdì entrerà nel vivo uno degli appuntamenti più storici dell'intero calendario, il Gran Premio di Monaco. Come detto, si comincia da venerdì, perché la Formula 1 ha rotto la vecchia tradizione che sulle strade del Principato la voleva in pista fin dalla giornata di giovedì, con una pausa invece in quella di venerdì.

La natura del tracciato cittadino monegasco, che rende pressoché impossibili i sorpassi, rappresenta una grande occasione per la concorrenza per provare a fermare lo strapotere delle Red Bull, che fin qui hanno vinto tutti i cinque GP disputati, ma in qualifica non sembrano avere lo stesso strapotere che poi mostrano alla domenica.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, lotta con Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, per la testa della gara Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Ci sono quindi tutti i presupposti per assistere ad una qualifica letteralmente infuocata, visto che spesso a Monaco l'ordine di partenza è molto simile a quello d'arrivo e che anche con le strategie è molto complicato provare a recuperare posizioni.

Con qualche rara eccezione, come capitato per esempio lo scorso anno proprio alle Ferrari, che non sono riuscite a portare a casa la vittoria dopo aver monopolizzato la prima fila. Anzi, c'è da scommettere che Charles Leclerc vorrà provare in tutti i modi a ribaltare questa cabala, visto che sono ben due anni che firma la pole sulla pista di casa, ma poi non riesce a concretizzare alla domenica.

Anche Sergio Perez però vorrà sicuramentre provare a bissare il successo del 2022, visto che al momento è in lizza per il titolo con il compagno Max Verstappen e questa sarebbe una buona occasione per accorciare la classifica. Senza dimenticare che la Mercedes porterà la versione B della W14 che avrebbe dovuto esordire ad Imola, quindi sarà interessante valutarne il potenziale.

GP di Monaco: tutti i numeri del Principato



Primo gran premio disputato: 1950

Lunghezza della pista: 3.337 metri

Numero di giri totali di gara: 78

Distanza di gara: 260,286 km

Giro record: 1'12"909 (Lewis Hamilton - Mercedes W11, 2021)

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

GP di Monaco: gli orari TV e Dirette LIVE

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 26 maggio



Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 27 maggio

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 28 maggio

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 27 maggio

Qualifiche: ore 18:30 - 19:30

Domenica 28 maggio

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 26 maggio

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:30

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:00

Sabato 27 maggio

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:30

Qualifiche: ore 15:30 - 17:00

Domenica 28 maggio

Gara: ore 14:30