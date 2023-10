F1 2023 | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Città del Messico

Il tour americano della Formula 1 continua. Dopo aver lasciato Austin, sede del Gran Premio degli Stati Uniti, il Circus iridato si appresta a prendere parte al Gran Premio di Città del Messico sul tracciato intitolato alla memoria del fratelli Rodriguez, nonché gara di casa di uno dei piloti più discussi del momento: Sergio Perez.

Red Bull non ha più niente da chiedere a questa stagione, avendo già vinto tutto ciò che c'era da vincere a livello di titoli iridati. Perez, invece, è sotto la lente d'ingrandimento dei vertici del team di Milton Keynes per un rendimento crollato dopo un avvio di stagione eccellente.

Una volta resosi conto di essere l'unico avversario possibile - ma non per questo credibile - di Max Verstappen, Checo ha inanellato una serie di fine settimana da dimenticare, tanto da vedere il suo contratto valido ancora per la prossima stagione messo in discussione soprattutto dopo il ritorno in Formula 1 di Daniel Ricciardo con AlphaTauri.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing

Perez dovrà dare un segnale nell'ennesima prova di una stagione molto lunga e, magari, trarre quell'energia in più per tenersi stretto un sedile che anni fa si era conquistato proprio per le sue capacità mostrate in un team come Force India - Racing Point.

Dietro i re della stagione si infiamma sempre più la lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, con Mercedes, Ferrari e McLaren terza incomoda a prendersi le luci della ribalta. Una sorta di occasione per capire chi potrà essere il team meglio piazzato tra gli inseguitori di Red Bull.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Gran Premio del Messico: i numeri dell'Hermanos Rodriguez

Primo Gran Premio disputato: 1963

Lunghezza della pista: 4.304 metri

Numero di giri previsti: 71

Distanza di gara complessiva: 305.354 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3)

Giro record: 1'17"774 (Valtteri Bottas, Mercedes 2021)

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Gran Premio di Città del Messico: palinsesti TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 27 ottobre

Prove Libere 1: ore 20:30 - 21:30

Prove Libere 2: ore 00:00 - 01:00

Sabato 28 ottobre

Prove Libere 3: ore 19:30 - 20:30

Qualifiche: ore 23:00 - 00:00

Domenica 29 ottobre

Gara: ore 21:00

Palinsesto TV8 (Dirette)

Sabato 28 ottobre

Qualifiche: ore 23:00 - 00:00

Domenica 29 ottobre

Gara: ore 21:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 27 ottobre

Prove Libere 1: ore 20:00 - 21:40

Prove Libere 2: ore 23:30 - 01:10

Per seguire la Diretta LIVE delle Libere 1 clicca qui

Per seguire la Diretta LIVE delle Libere 2 clicca qui

Sabato 28 ottobre

Prove Libere 3: ore 19:00 - 20:40

Qualifiche: ore 22:30 - 00:10

Domenica 29 ottobre

Gara: ore 20:30