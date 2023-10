F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Brasile

Terza tappa americana per la Formula 1: il Gran Premio del Brasile che si terrà come sempre negli ultimi anni sul tracciato di San Paolo dedicato alla memoria di Carlos Pace.

Così com'è avvenuto al Gran Premio degli Stati Uniti svolto ad Austin, l'evento brasiliano sarà teatro del format alternativo, quello che presenta il Sabato Sprint con Shootout e Sprint Race, mentre in Messico è stato svolto il fine settimana classico, con Libere 3 e Qualifiche al sabato.

I titoli sono già stati assegnati da tempo, per questo l'attenzione sarà rivolta alla lotta - sempre più appassionante - per il secondo posto nel Mondiale Costruttori che vede coinvolti Mercedes, Ferrari e McLaren, sempre più vicina ai team che la precedono dopo un avvio di stagione da incubo.

Aston Martin, così come Haas, proverà a lavorare ancora sugli aggiornamenti portati nel tour americano per capire meglio come sfruttarli e se saranno realmente utili a migliorare le prestazioni.

Molto bella anche la lotta per evitare l'ultimo posto nel Costruttori, con AlphaTauri che proverà a continuare la sua caccia ad Haas, Williams e Alfa Romeo. In questo momento della stagione il team di Faenza, così come quello di Hinwil, sembrano aver innestato una marcia superiore dei concorrenti.

Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Gran Premio del Brasile: i numeri di Interlagos



Primo Gran Premio disputato: 1973

Lunghezza della pista: 4.309 metri

Numero di giri previsti: 71

Distanza di gara complessiva: 305.879 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 1 e 3)

Giro record: 1'10"540 (Valtteri Bottas, Mercedes 2018)

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Gran Premio del Brasile: i palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 3 novembre

Prove Libere 1: ore 15:30 - 16:30

Qualifiche: ore 19:00 - 20:00

Sabato 4 novembre

Sprint Shootout: 15:00 - 15:44

Sprint Race: 19:30 - 20:30

Domenica 5 novembre

Gara: ore 18:00

Palinsesto TV8 (Differite)



Venerdì 3 novebre

Qualifiche: 22:00-23:15

Sabato 4 novembre

Sprint Shootout: 19:30-20:30

Sprint: 21:30-22:15

Domenica 5 novembre

Gara: 21:30-22:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 3 novembre

Prove Libere 1: ore 15:00 - 16:40

Qualifiche: ore 18:30 - 20:10

Sabato 4 novembre

Sprint Shootout: 14:30 - 15:54

Sprint Race: 19:00 - 20:40

Domenica 5 novembre

Gara: ore 17:30