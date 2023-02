F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Bahrain

Carica lettore audio

Il momento di nascondersi, provare, sperimentare e comparare è finito. Finalmente si fa sul serio. Il Mondiale 2023 di Formula 1 scatta questo fine settimana a Sakhir con il Gran Premio del Bahrain.

La pista di Sakhir torna così grande protagonista dopo aver ospitato il primo e unico test pre-stagionale di Formula 1 lo scorso fine settimana. I piloti e i team potranno contare sui dati raccolti per arrivare pronti e cercare di estrapolare dalle rispettive monoposto il massimo potenziale possibile.

A questo punto della stagione è stato possibile fare solo ipotesi. L'unica certezza - anche se non assoluta in termini di vantaggio sui rivali - è Red Bull Racing. Sin dai primi chilometri la RB19 è parsa già pronta per dare il proprio meglio sia sul giro veloce che, soprattutto, sul passo gara.

Una gestione delle gomme già di altissimo livello che, almeno in parte, sembra portare a un vantaggio sulla Ferrari, prima dei rivali. Le domande saranno appunto la seguenti: quanto vantaggio avrà Red Bull? Potranno cambiare le cose già da Sakhir?

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

E poi, certo, impossibile dimenticare Mercedes. Il team di Toto Wolff ha deciso di perseguire una filosofia di progettazione e strutturale della monoposto molto simile a quella della passata stagione, ma lo stesso manager austriaco ha affermato che vedremo cambiare la W14 in maniera sensibile, sintomo che la strada intrapresa non è stata quella giusta.

Ancora più confusione, se possibile, per quanto riguarda il centro gruppo. Alpine è forse il team che più s'è nascosto in termini di prestazioni, ma entrambi i suoi pioti hanno parlato della A523 in modo più che positivo. La sorpresa potrebbe essere invece Aston Martin, che con Fernando Alonso mira al quarto posto e, perché no, in qualche occasione anche a fare qualche sgambetto imprevisto a uno dei tre top team.

GP del Bahrain: i dati di Sakhir

Primo GP di F1 disputato: 2004

Lunghezza della pista: 5.412 metri

Numero di giri in gara: 57

Distanza di gara: 308,238 metri

Giro record: 1'31"447 di Pedro de la Rosa (2005)

Vincitore nel 2022: Charles Leclerc (Ferrari F1-75)

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

GP del Bahrain: gli orari TV (ora italiana)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 3 marzo

Prove Libere 1: ore 12:30 - 13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 - 17:00

Sabato 4 marzo

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 5 marzo

Gara: ore 16:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 4 marzo

Qualifiche: ore 21:00

Domenica 5 marzo

Gara: ore 21:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 3 marzo

Prove Libere 1: ore 12:00 - 13:40

Prove Libere 2: ore 15:30 - 17:10

Sabato 4 marzo

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:40

Qualifiche: ore 15:30 - 17:10

Domenica 5 marzo

Gara: ore 15:30 - 18:00