F1 2023 | Ecco gli orari TV dei test del Bahrain

Carica lettore audio

Il Mondiale 2023 di Formula 1 è ai nastri di partenza. Quest'anno, prima dei 23 appuntamenti che compongono il calendario, i protagonisti del Circus iridato saranno in scena a Sakhir, in Bahrain, per svolgere l'unico test pre-stagionale.

La pista di Sakhir ospiterà tre giorni di prove in cui tutti i team potranno schierare le nuove monoposto per provare affidabilità, novità e assetti in vista del primo appuntamento del Mondiale 2023, previsto la settimana successiva sempre sulla pista del Bahrain.

Tutte e tre le giornate, la prima di queste il giovedì 23 febbraio, inizieranno con il semaforo verde in pit lane alle ore 8:00 italiane del mattino, per concludersi alle 17:30.

C'è grande attesa per vedere all'opera le nuove monoposto presentate nei giorni scorsi, ma anche per scoprire le reali forme della Red Bull RB19, unica a essere ancora celata nonostante la presentazione a New York e il fiming day rimasto off limits a occhi indiscreti svolto sulla pista britannica di Silverstone.

Di seguito troverete gli orari TV, con Sky che trasmetterà per intero tutte e tre le giornate, ma anche quelli delle Dirette LIVE che Motorsport.com vi offrirà come ogni anno.

Test pre-stagionali di Sakhir 2023 - F1: gli orari italiani

Palinsesto Sky

Giovedì 23 febbraio

Inizio: ore 8:00

Fine ore 17:30

Venerdì 24 febbraio

Inizio: ore 8:00

Fine: ore 17:30

Sabato 25 febbraio

Inizio: ore 8:00

Fine: ore 17:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Giovedì 23 febbraio

Inizio: ore 7:30

Fine ore 17:40

Venerdì 24 febbraio

Inizio: ore 7:30

Fine: ore 17:40

Sabato 25 febbraio

Inizio: ore 7:30

Fine: ore 17:40