F1 2023 | Ecco date e orari delle presentazioni delle monoposto

Il Mondiale 2023 di Formula 1 sarà il più lungo di sempre con i suoi 24 eventi complessivi e scatterà all'inizio di marzo con il Gran Premio del Bahrain, sul tracciato di Sakhir in cui si terrà anche l'unico test pre-stagionale.

Per questo motivo tutte le monoposto saranno presentate entro il mese di febbraio. Di seguito trovate la lista delle 10 monoposto 2023 in cui, passo dopo passo, scriveremo data e orario dei giorni in cui cadranno i veli dalle monoposto che si sfideranno per vincere i titoli iridati 2023 di Formula 1.

La prima a dichiarare data e orario di presentazione è stata Aston Martin. Vedremo le forme della AMR23 il giorno prima di San Valentino, dunque il 13 febbraio, alle ore 20 italiane.

A San Valentino, invece, sarà il turno della nuova Ferrari. La Rossa, a oggi conosciuta con la sigla di progetto 675, sarà l'erede della F1-75 e avrà il compito di riportare i titoli a Maranello dopo oltre 15 anni dall'ultima volta.

AlphaTauri, invece, ha deciso di affidarsi alla città più iconica del mondo per presentare i nuovi colori con cui correrà nel 2023, ossia New York. L'11 febbraio vedremo la nuova veste dell'AT04, mentre per vedere le forme della nuova macchina dovremo attendere di più.