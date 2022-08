F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Olanda

Carica lettore audio

La Formula 1 si trova ora nel bel mezzo dell'ultimo trittico europeo della stagione 2022. In questo fine settimana le monoposto torneranno subito in pista e lo faranno a Zandvoort, sede del Gran Premio d'Olanda.

Per Max Verstappen sarà la grande occasione di correre davanti al proprio pubblico e fare un ulteriore passo verso il secondo titolo iridato Piloti della sua carriera. La vittoria in Belgio è stata forse l'antipasto, ma il pilota di casa farà di tutto per cercare di firmare l'ennesimo successo stagionale e regalare ai suoi tifosi una grande soddisfazione.

La conformazione della pista, però, potrebbe essere più favorevole alla Ferrari. Dopo la batosta subita a Spa-Francorchamps, il team di Maranello ha tutta l'intenzione di riscattarsi e tornare a lottare per la vittoria. L'occasione sarà importante anche per dare un senso all'ultima parte di un anno partito bene, ma poi sprofondato tra guasti ed errori.

Il contatto tra Lewis Hamilton, Mercedes W13, e Fernando Alonso, Alpine A522

Zandvoort sarà anche un'altra opportunità per Mercedes di capire le reali potenzialità delle W13. A Spa-Francorchamps le Frecce d'Argento hanno faticato sebbene sia stata introdotta la Direttiva Tecnica 39, quella dedicata agli effetti del porpoising, che sembrano aver danneggiato anche le monoposto di Lewis Hamilton e George Russell.

Continuerà poi la lotta a due tra Alpine e McLaren in quello che è il duello per il quarto posto nel Mondiale Costruttori. Il team francese, grazie al doppio arrivo a punti in Belgio, ha costruito un vantaggio di 20 punti sulla squadra diretta da Zak Brown e la pista olandese sarà un'altra buona occasione per ampliare ulteriormente il margine in vista delle gare extra europee.

GP d'Olanda 2022: i numeri di Zandvoort

Primo Gran Premio disputato: 1952

Lunghezza della pista: 4.259 metri

Numero di giri previsti: 72

Distanza di gara complessiva: 306.587 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3)

Giro record: 1'11"097 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

Ultimo vincitore: Max Verstappen (Red Bull Racing, RB16B, 2021)

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

GP d'Olanda 2022: gli orari TV (ora italiana)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 2 settembre

Prove Libere 1: ore 12:30 -13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 - 17:00

Sabato 3 settembre

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 4 settembre

Gara: ore 15:00 - 17:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 3 settembre

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 4 settembre

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 2 settembre

Prove Libere 1: ore 12:00 -13:40

Prove Libere 2: ore 15:30 - 17:10

Sabato 3 settembre

Prove Libere 3: ore 11:30 - 13:10

Qualifiche: ore 14:30 - 16:10

Domenica 4 settembre

Gara: ore 14:30 - 17:10