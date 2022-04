F1 2022 | Gli orari TV di SKY e TV8 del GP dell'Emilia Romagna

Carica lettore audio

Per l'approdo in Europa della Formula 1, probabilmente, non avrebbe potuto esserci né momento, né luogo migliore. Il quarto appuntamento del Mondiale 2022, il Gran Premio dell'Emilia Romagna, si terrà all'Enzo e Dino Ferrari di Imola, gara di casa per la Ferrari.

La Rossa ci arriva da prima in classifica nel Mondiale Costruttori con 104 punti in classifica contro i 65 di Mercedes e i 55 di Red Bull. Charles Leclerc è nettamente in testa al Mondiale Piloti con 71 punti contro i 37 del primo degli inseguitori, il sorprendente George Russell, e i 33 di Carlos Sainz Jr.

2 vittorie su tre gare, di cui l'ultima, quella all'Albert Park di Melbourne, arrivata in maniera dominante. Al di là del ritiro di Max Verstappen, la F1-75 ha mostrato di essere una monoposto che sa adattarsi a tante piste e Imola potrebbe non fare eccezione.

Il tracciato emiliano sarà però un bel banco di prova per la Red Bull, chiamata all'immediato riscatto dopo la pessima prova a Melbourne. Il divario dalla Ferrari è grande, ma è ancora più ampio quello che separa Max Verstappen e Charles Leclerc nel Mondiale Piloti. La stagione è lunga, ma il gap tra i due è sorprendentemente ampio.

Mercedes, poi, dovrà continuare a capire la W13 e vedere se sarà possibile sbloccare potenziale che a Brackley pensano abbia. Il secondo posto nel Mondiale Costruttori c'è, ma è tale più per demeriti altrui che per reali prestazioni delle Frecce d'Argento. Inoltre ci sarà da seguire con attenzione la lotta per il quarto posto nel Mondiale, con McLaren che cercherà di proseguire quanto di buono fatto in Australia e Alpine che continua a essere il punto di riferimento per il centro gruppo.

Il fine settimana di gara di Imola sarà importante anche per un altro motivo. In riva al Santerno sarà svolta anche la prima Sprint Qualifying della nuova stagione, la prima delle tre previste. Le Qualifiche si terranno al venerdì pomeriggio, dopo il primo turno di libere. Al sabato ecco il secondo e ultimo turno di libere, con la Sprint Qualifying che si terrà al pomeriggio. Domenica, invece, la gara prevista alle ore 15:00 locali.

Numeri della pista di Imola

Primo gran premio disputato: 1980

Lunghezza della pista: 4.909 metri

Numero di giri totali di gara: 63

Distanza di gara: 309.049 km

Giro record: 1'15"484 (Lewis Hamilton - Mercedes W11, 2020)

Orari e palinsesti TV

Palinsesto TV di Sky (Dirette)

Venerdì 22 aprile

Prove Libere 1: Ore 13:30 - 14:30

Qualifiche: ore 17:00 - 18:00

Sabato 23 aprile

Prove Libere 2: ore 12:30 - 13:30

Sprint Qualifying: ore 16:30 - 17:30

Domenica 24 aprile

Gara: ore 15:00 - 17:00

Palinsesto TV di TV8 (Dirette)

Sabato 23 aprile

Sprint Qualifying: ore 16:30 - 17:30

Domenica 24 aprile

Gara: ore 15:00 - 17:00

Palinsesto di Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 22 aprile

Prove Libere 1: Ore 13:00 - 14:40

Qualifiche: ore 16:30 - 18:10

Sabato 23 aprile

Prove Libere 2: ore 12:00 - 13:40

Sprint Qualifying: ore 16:00 - 17:40

Domenica 24 aprile

Gara: ore 14:30 - 17:10