F1 2022 | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP dell'Arabia Saudita

Nemmeno il tempo per analizzare quanto accaduto al Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1, che i protagonisti del Circus iridato saranno chiamati a tornare in pista già questo fine settimana per prendere parte al Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Torna quindi protagonista anche il circuito di Jeddah, che lo scorso anno fu teatro di uno dei duelli più accesi e discussi degli ultimi 20 anni di Formula 1, quello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Dopo Sakhir, però, quel duello sembra aver cambiato parte degli interpreti. Charles Leclerc ha vinto la prima gara stagionale, riportando al successo la Ferrari dopo 2 anni di astinenza. Max Verstappen ha dato prova di essere già pronto per difendere il titolo, ma la Red Bull RB18 - al di là delle prestazioni superbe - ha mostrato una fragilità preoccupante.

Mercedes, invece, è chiamata a fare meglio rispetto a quanto visto in Bahrain. Il podio ottenuto da un coriaceo Lewis Hamilton è stato il premio per aver stretto i denti in un weekend difficile, ma la W13 sembra ancora ben lontana dalla vettura di cui si è vociferato per intere settimane.

Jeddah fornirà quindi una seconda opportunità per capire meglio i valori in campo, ma anche per conoscere meglio punti forti e deboli di tutti i team. A partire da Haas F1 e Alfa Romeo. Le due realtà, in grande difficoltà la passata stagione, il team americano e quello svizzero si sono presentati al via di questa stagione con due prestazioni eccellenti firmate dal rientrante Kevin Magnussen e dal nuovo arrivato Valtteri Bottas.

Ci si attende inoltre la risposta di AlphaTauri, che con Pierre Gasly era autrice di una bella prova prima dello sfortunato ritiro a causa dell'incendio divampato nel retrotreno della AT03 numero 10. Le premesse per un'altra grande gara ci sono tutte.

Jeddah: tutti i numeri del Gran Premio dell'Arabia Saudita

Prima edizione del Gran Premio: 2021

Giro record: 1'30"734 (Lewis Hamilton, Mercedes W12)

Numero di giri di gara: 50

Lunghezza del circuito: 6.174 metri

Distanza complessiva di gara: 308,45 chilometri

Gli orari TV di SKY e TV8, le Dirette LIVE di Motorsport.com

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 25 marzo

Prove Libere 1: ore 15:00 - 16:00

Prove Libere 2: ore 18:00 - 19:00

Sabato 26 marzo

Prove Libere 3: ore 15:00 - 16:00

Qualifiche: ore 18:00 - 19:00

Domenica 27 marzo

Gara: ore 19:00 - 21:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 26 marzo

Qualifiche: ore 20:15

Domenica 27 marzo

Gara: ore 19:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 25 marzo

Prove Libere 1: ore 14:30 - 16:10

Prove Libere 2: ore 17:30 - 19:10

Sabato 26 marzo

Prove Libere 3: ore 14:30 - 16:10

Qualifiche: ore 17:30 - 19:10

Domenica 27 marzo

Gara: ore 18:30 - 21:00