F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Miami

La sosta della Formula 1 in Europa è durata davvero poco, perché dopo il Gran Premio dell'Emilia Romagna andato in scena a Imola, il Circus iridato sorvola nuovamente un oceano - questa volta l'Atlantico - per approdare per la prima volta nel 2022 negli Stati Uniti e disputare per la prima volta nella sua storia il Gran Premio di Miami, in Florida.

La pista cittadina sorge attorno al complesso che ospita l'Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins di NFL. Questo è situato nel quartiere di Miami Gardens, a nord della celebre città americana e piuttosto vicina (per gli standard statunitensi) a Fort Lauderdale.

La pista, invece, sarà per tutti una vera e propria novità. I piloti hanno già avuto modo di provarla al simulatore e, alcuni di essi, hanno già dato pareri positivi in quanto sembra che il suo disegno e la larghezza della carreggiata possa regalare diverse opportunità di sorpasso durante la gara.

La Red Bull arriva in Florida dopo la grande doppietta di Imola, con Max Verstappen che ha rilanciato le proprie ambizioni di titolo sfruttando la contemporanea debacle della Ferrari. Nel team di Maranello c'è voglia di rivalsa e proprio a Miami dovrebbero arrivare novità importanti dal punto di vista della power unit, con un nuovo ibrido che dovrebbe regalare maggiore potenza a Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Red Bull Content Pool

Mercedes, invece, continuerà a lavorare per cercare di risolvere il problema del porpoising. Questo, stando ai vertici del team, sembra essere il punto focale che non permette alle W13 di esprimere il vero potenziale. Per il team di Brackley, questo potrebbe essere il momento più importante della stagione: se la W13 darà segnali positivi, allora la squadra continuerà a lavorare sul progetto per svilupparlo e provare a estrarne tutto il potenziale. Altrimenti, in maniera clamorosa, tutto potrebbe essere dirottato al progetto del prossimo anno.

Molto interessante anche la lotta per il quarto posto nel Mondiale Costruttori, con Alpine, McLaren, AlphaTauri tutte impegnate a risolvere i loro problemi per staccare i diretti rivali.

I dati della pista

Primo GP disputato dalla F1: 2022

Lunghezza della pista: 5.412 metri

Numero di giri: 57

Distanza di gara: 308,326 chilometri

Record della pista: ancora da assegnare

Gli orari TV e Dirette LIVE

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 6 maggio

Prove Libere 1: ore 20:30 - 21:30

Prove Libere 2: ore 23:30 - 00:30

Sabato 7 maggio

Prove Libere 3: ore 19:00 - 20:00

Qualifiche: ore 22:00 - 23:00

Domenica 8 maggio

Gara: ore 21:30 - 23:30

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 7 maggio

Qualifiche: ore 23:30 - 00:30

Domenica 8 maggio

Gara: ore 23:00 - 1:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 6 maggio

Prove Libere 1: ore 20:00 - 21:40

Prove Libere 2: ore 23:00 - 00:40

Sabato 7 maggio

Prove Libere 3: ore 18:30 - 20:10

Qualifiche: ore 21:30 - 23:10

Domenica 8 maggio

Gara: ore 21:00 - 23:40

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool