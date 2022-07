F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Francia

Video F1 | Chinchero: "Ecco come Ferrari può risolvere i problemi di affidabilità"

In questo nuovo video di Motorsport.com, Roberto Chinchero risponde alle domande dei nostri lettori analizzando l'attuale situazione di Ferrari e Red Bull in vista del Gran Premio di Francia... e non solo. In Austria, ancora una volta la rossa ha suonato la campanella dell'allarme affidabilità: in che modo può impedire che succeda ancora?