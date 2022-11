F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Abu Dhabi

Carica lettore audio

Abu Dhabi, l'ultimo ballo. Sul tracciato cittadino di Yas Marina si terrà questo fine settimana l'ultimo evento del Mondiale 2022 di Formula 1 dopo una stagione lunga, che però fa da preludio a un anno, il 2023, che sarà da record per i 24 gran premi che lo comporranno.

La pista di Abu Dhabi sarà una sorta di passerella per tutti. Lo sarà per Max Verstappen, campione del mondo per la seconda volta in carriera, ma anche per Red Bull Racing, vincitrice dopo oltre 8 anni del titolo iridato Costruttori.

Lo sarà anche per i piloti che lasceranno la F1 al termine della stagione. Daniel Ricciardo (chi lo avrebbe mai detto dopo Monza 2021?), Nicholas Latifi quelli certi, ma anche Sebastian Vettel, arrivato al Canto del Cigno di una carriera comunque strepitosa.

Lo sarà per Fernando Alonso, che poche ore dopo la fine della gara uscirà dalla hospitality di Alpine per entrare in quella Aston Martin Racing. Lo sarà per Pierre Gasly, che farà lo stesso, ma passando da AlphaTauri ad Alpine.

Ma non sarà solo questo. Sarà anche il giusto epilogo per capire chi tra Sergio Perez e Charles Leclerc otterrà il titolo di vice campione del mondo. Lo sarà anche per Ferrari e Mercedes, ora duellanti per il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

E che dire di un altro confronto al cardiopalma, quello tra Alpine e McLaren? Il risultato di San Paolo del Brasile ha messo in mano il quarto posto nel Mondiale Costruttori al team francese, ma nello sport, in F1, mai dire mai. Insomma, ci sono abbastanza ingredienti per seguire l'ultimo gran premio dell'anno e magari per gustarselo in modo inaspettatamente saporito.

George Russell, Mercedes AMG, 1° posizione, festeggia all'arrivo in Parco Chiuso Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gran Premio di Abu Dhabi: i numeri di Yas Marina



Primo Gran Premio disputato: 2009

Lunghezza della pista: 5.281 metri

Numero di giri previsti: 58

Distanza di gara complessiva: 306.183 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2)

Giro record: 1'26"103 (Max Verstappen, Red Bull 2021)

Ultimo vincitore: Max Verstappen (Red Bull RB16B, 2021)

Fernando Alonso, Alpine A522, si scontra con Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gran Premio di Abu Dhabi 2022: gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 18 novembre

Prove Libere 1: ore 11:00 - 12:00

Prove Libere 2: ore 14.00 -15:00

Sabato 19 novembre

Prove Libere 3: ore 11:30 - 12:30

Qualifiche: ore 15:00 -16:00

Domenica 20 novembre

Gara: ore 14:00 - 16:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 18 novembre

Prove Libere 1: ore 10:30 - 12:10

Prove Libere 2: ore 13.30 -15:10

Sabato 19 novembre

Prove Libere 3: ore 11:00 - 12:40

Qualifiche: ore 14:30 -16:10

Domenica 20 novembre

Gara: ore 13:30 - 16:00