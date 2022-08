F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Belgio

Carica lettore audio

Via il costume, si chiudono gli ombrelloni, si lascia la spiaggia e il mare è solo un piacevole ricordo. La pausa estiva della Formula 1 sta per finire e già questo fine settimana le monoposto che combattono per le vittorie nei gran premi e i titoli iridati 2022 torneranno in pista per affrontare il Gran Premio del Belgio.

Sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps - che, tra l'altro, rischia di uscire dal calendario 2023 - riprende il Mondiale da dove lo avevamo lasciato, ovvero dal duello tra Red Bull e Ferrari che vede il team di Milton Keynes in vetta sia nel Mondiale Costruttori che in quello piloti grazie a un Max Verstappen sempre più consapevole dei propri mezzi dopo la conquista del primo titolo della carriera arrivato all'ultimo giro della stagione passata.

Il team austro-britannico si presenterà a Spa con novità tecniche importanti, ma la stessa cosa farà la Ferrari, vogliosa di mettersi alle spalle errori e sfortune dei primi 7 mesi dell'anno per provare a ripartire dalle cose buone fatte e continuare la propria crescita. Lo dovrà fare a livello di team, ma anche a livello di piloti, partendo però dal presupposto di non dover più lottare a tutti i costi per i titoli - gli avversari sono a oggi troppo lontani - ma per giocarsi gara per gara e provare a consolidarsi e diventare più forte in vista delle prossime stagioni.

Dietro di loro c'è una Mercedes che continua a porsi domande e a voler risposte dalla pista. Le W13 hanno dimostrato solo a sprazzi di avere un potenziale interessante, ma solo quando è stata trovata la giusta finestra d'utilizzo. Troppo poco per puntare ai titoli quest'anno, ma ciò che interessa agli uomini diretti da Toto Wolff è capire se il progetto attuale potrà essere mantenuto come base (a livello di concetti) per realizzare la W14.

Il duello per il quarto posto nel Mondiale Costruttori tra Alpine e McLaren si fa sempre più interessante, e per più motivi. I due team sono stati i grandi protagonisti della sosta estiva con un mercato piloti reso incandescente dalle loro scelte, dai loro errori e dai loro progetti. Alonso e Piastri da una parte, Ricciardo e... Piastri dall'altra non hanno fatto dormire sonni tranquilli né a Woking, né a Enstone. Ora si torna in pista per cercare di battersi l'un l'altro e diventare il primo team del "resto del mondo", dietro ai tre top team.

GP del Belgio: i numeri di Spa-Francorchamps

Primo Gran Premio disputato: 1950

Lunghezza della pista: 7.004 metri

Numero di giri previsti: 44

Distanza di gara complessiva: 308,052 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 1 e 3)

Giro record: 1'46"286 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018)

Ultimo vincitore: Max Verstappen (Red Bull RB16B, Red Bull Racing)

GP del Belgio: gli orari TV e Dirette LIVE

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 26 agosto

Prove Libere 1: ore 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 27 agosto

Prove Libere 3: 13:00 - 14:00

Qualifiche: 16:00 - 17:00

Domenica 28 agosto

Gara: ore 15:00 - 17:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 27 agosto

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 28 agosto

Gara: ore 18:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 26 agosto

Prove Libere 1: ore 13:30 - 15:10

Prove Libere 2: ore 16:30 - 18:10

Sabato 27 agosto

Prove Libere 3: 12:30 - 14:10

Qualifiche: 15:30 - 17:10

Domenica 28 agosto

Gara: ore 14:30 - 17:10