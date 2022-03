F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Bahrain

Carica lettore audio

Formula 1 2022, ora si fa sul serio. Archiviati le due sessioni di test pre-stagionali andate in scena al Montmelò di Barcellona e a Sakhir, in Bahrain, il Circus iridato si appresta ad affrontare la prima delle 22 gare stagionali che si terrà proprio sul tracciato di Sakhir in questo fine settimana.

I test del Bahrain hanno fatto intravedere qualcosa per ciò che riguarda i valori in campo, con i team che hanno provato a lungo e a fondo le rispettive nuove monoposto, disegnate e realizzate cercando di restare all'interno - ma pur sempre al limite - del nuovo regolamento tecnico entrato in vigore il 1 gennaio di quest'anno.

Sarà la prima gara delle nuove vetture a effetto suolo, monoposto che promettono di facilitare i sorpassi per le minori turbolenze nocive che negli anni passati rendevano complesso il lavoro dei piloti e superare chi avevano davanti nonostante il supporto indispensabile del DRS.

Verstappen si presenta a Sakhir con il numero per eccellenza, l'1. Il numero dei campioni. SI presenta da grande favorito, con una RB18 che ha già stupito tutti e che vuole continuare ad aiutare l'olandese a proseguire nella sua marcia iridata iniziata proprio nel rocambolesco finale di stagione 2021.

Dietro di lui e del team diretto da Christian Horner ci sono però contendenti affamati. Prima tra tutti la Ferrari. Il nuovo corso tecnico è una grande occasione per il team di Maranello. L'obiettivo è tornare a vincere delle gare ed essere vera outsider nel duello tra Red Bull e Mercedes.

Eppure proprio il team di Brackley sembra essere quello più in difficoltà tra i top team. La W13, a detta dei membri di Mercedes, sembra avere un grande potenziale, ma questo dovrà essere sbloccato. Per il momento il porpoising è uno dei nemici principali della Freccia d'Argento, ma mai sottovalutare un team capace di vincere così tanti titoli in fila come ha fatto quello diretto da Toto Wolff.

Grande incertezza anche dietro quelli che devono essere considerati come i favoriti. Chi sarà il team outsider? Chi la spunterà per il quarto posto nel Costruttori? Chi lotterà per non essere il fanalino di coda? Inizia domenica il lungo viaggio verso i verdetti 2022. Inizia il lungo viaggio della stagione 2022 di Formula 1.

Sakhir: tutti i numeri del GP del Bahrain

Primo GP di F1 disputato: 2004

Lunghezza della pista: 5.412 metri

Numero di giri in gara: 57

Distanza di gara: 308,238 metri

Giro record: 1'31"447 di Pedro de la Rosa (2005)

Orari TV e Dirette LIVE

Palinsesto TV di Sky (Dirette)

Venerdì 18 marzo

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:00

Prove Libere 2: ore 16:00 - 17:00

Sabato 19 marzo

Prove Libere 3: ore 13:00 - 14:00

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 20 marzo

Gara: ore 16:00 - 18:00

Palinsesto TV di TV8 (Differite)

Sabato 19 marzo

Qualifiche: ore 21:30

Domenica 20 marzo

Gara: ore 21:30

Palinsesto di Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 18 marzo

Prove Libere 1: ore 12:30 - 14:10

Prove Libere 2: ore 15:30 - 17:10

Sabato 19 marzo

Prove Libere 3: ore 12:30 - 14:10

Qualifiche: ore 15:30 - 17:10

Domenica 20 marzo

Gara: ore 15:30 - 18:00