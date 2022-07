F1 2022 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Austria

Carica lettore audio

Nel mese di luglio la Formula 1 avrà poco spazio per riposare. Messo in archivio il Gran Premio di Gran Bretagna, il Circus iridato è già pronto per affrontare l'11esimo appuntamento della stagione 2022: il Gran Premio d'Austria che si terrà al Red Bull Ring.

Sulla pista di proprietà della squadra anglo-britannica, si rinnoverà la sfida tra Red Bull Racing e la Ferrari, i due team che in questa stagione si stanno giocando i titoli iridati Piloti e Costruttori.

Il team del Cavallino Rampante è reduce dalla splendida vittoria ottenuta da Carlos Sainz Jr. a Silverstone, ma anche dalla cocente delusione di Charles Leclerc per una vittoria sfumata sul più bello - l'ennesima della stagione - e un quarto posto con cui ha potuto recuperare solo pochi punti nei confronti del leader del Mondiale, Max Verstappen.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lotta con Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

I distacchi si sono ridotti, ma in maniera poco significativa a causa delle scelte fatte dalla Ferrari. Ora però arriva subito un'opportunità di redenzione, ma la Rossa non potrà più concedersi errori che in questa prima parte di stagione sono costati tanti, troppi punti.

Dal canto suo la Red Bull cercherà in tutti i modi di portare a casa il successo in quella che è la sua pista di casa. Lo scorso anno il Red Bull Ring fu terreno di caccia per Max Verstappen, il quale colse uno dei suoi successi stagionali arrivando poi al primo titolo iridato a fine anno.

La pista magiara sarà anche un ottimo banco prova per la Mercedes. A Silverstone le Frecce d'Argento hanno fatto vedere progressi incoraggianti dopo aver cambiato le sospensioni anteriori e posteriori nel corso degli ultimi 2 eventi. Servirà però vedere le W13 in azione su altri tipi di pista per capire se questi saranno stati reali o solo frutto di una serie di fattori - tra cui la conformazione della pista inglese - ad aiutare le monoposto realizzate a Brackley.

Questo fine settimana sarà molto importante anche perché ospiterà la seconda Sprint Race della stagione. Il format, infatti, prevedrà un solo turno di libere al venerdì, seguito dalle qualifiche. Secondo turno di libere e Sprint Race al sabato e, infine, la gara alla domenica. Da notare come gli orari siano ritardati rispetto a un normale fine settimana di gara - non c'è fuso orario - proprio per la presenza della Sprint Race al sabato e dello spostamento al venerdì delle prove ufficiali.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

GP d'Austria 2022: statistiche e numeri della pista

Prima edizione del GP: 1970

Lunghezza del circuito: 4.318 metri

Numero di giri: 71

Distanza di gara: 306.452 km

Giro record: 1'05"619 (Carlos Sainz Jr. McLaren)

Ultimo vincitore: Max Verstappen (Red Bull RB16B, 2021)

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

GP d'Austria 2022: gli orari TV

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 8 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Qualifiche: ore 17:00 - 18:00

Sabato 9 luglio

Prove Libere 2: ore 12:30 - 13:30

Sprint Race: 16:30 - 17:30

Domenica 10 luglio

Gara: ore 15:00 - 17:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 9 luglio

Sprint Race: ore 20:15

Domenica 10 luglio

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 8 luglio

Prove Libere 1: ore 13:00 - 14:40

Qualifiche: ore 16:30 - 18:10

Sabato 9 luglio

Prove Libere 2: ore 12:00 - 13:40

Sprint Race: 16:00 - 17:40

Domenica 10 luglio

Gara: ore 14:30 - 17:10

Fernando Alonso, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images