F1 2022 | Ecco gli orari e le Dirette LIVE dei test del Bahrain

A 2 settimane dalla prima sessione di test pre-stagionali 2022 svolta al Montmelò di Barcellona, la Formula 1 si appresta ad affrontare la seconda e ultima sessione di prove che andrà in scena a Sakhir, in Bahrain, pista su cui pochi giorni dopo si terrà anche il primo appuntamento del Mondiale.

Se la prima tre giorni di prove catalana è servita ai team per macinare chilometri e raccogliere più dati possibile per analizzarli e sviluppare le nuove vetture, il test di Sakhir sarà uno specchio molto più veritiero riguardo le prestazioni.

Tutti i team non potranno più nascondersi. L'avvio della stagione incombe e urge capire il reale potenziale delle nuove monoposto per poi continuare la messa a punto, la prova di nuove componenti, e arrivare quanto più pronti possibile per il via della nuova stagione che avverrà il prossimo 20 marzo.

La tre giorni di test di Sakhir si terrà dal 10 al 12 marzo. I piloti e i team potranno usufruire di tutte e 5 le mescole della gamma 2022 di gomme realizzata dalla Pirelli - le nuovissime PZero e Cinturato da 18 pollici - ma le mescole nominate per il primo Gran Premio dell'anno saranno le più dure (C1, C2 e C3). Ciò significa che dovremo stare molto attenti ai tempi ottenuti con quelle mescole, perché saranno i riscontri più veritieri per ciò che riguarda le prestazioni sul giro secco e sulle simulazioni di gara.

Gli orari dei tre giorni di test di Sakhir

Giovedì 10 marzo

Mattina: 8:00 - 12:00

Pomeriggio: 13:00 - 17:00

Venerdì 11 marzo

Mattina: 8:00 - 12:00

Pomeriggio: 13:00 - 17:00

Sabato 12 marzo

Mattina: 8:00 - 12:00

Pomeriggio: 13:00 - 17:00

Orari Dirette LIVE di Motorsport.com

Per seguire minuto per minuto, in tempo reale e con news fresche dalla pista e dal paddock di Sakhir, vi proponiamo di seguito gli orari delle Dirette LIVE che l'edizione italiana di Motorsport.com vi offrirà a partire da giovedì 10 marzo. Seguiremo interamente la tre giorni di test grazie ai nostri inviati a Sakhir, vi racconteremo retroscena, notizie dell'ultima ora, tempi, impressioni, risultati dell'ultima sessione di test pre-stagionale 2022 di Formula 1.

Giovedì 10 marzo

Mattina: 7:30 - 12:10

Pomeriggio: 12:55 - 17:10

Venerdì 11 marzo

Mattina: 7:30 - 12:10

Pomeriggio: 12:55 - 17:10

Sabato 12 marzo

Mattina: 7:30 - 12:10

Pomeriggio: 12:55 - 17:10