F1 2021: scopriamo in video le nuove monoposto

Segnatevi in rosso questa data: 2021. § qui che vedremo in pista le nuove monoposto di Formula 1. Rivoluzione come poche altre nella storia, con tanti cambi al regolamento tecnico che di fatto danno vita ad una generazione totalmente nuova di monoposto.

Ma c'è di più: oltre a questo, la FIA ha imposto un budget cap a 175 milioni di dollari l'anno, oltre ad aver contingentato i test in galleria del vento ed aver standardizzato alcune parti delle monoposto.