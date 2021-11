F1 2021: gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio del Qatar

Questo Mondiale 2021 di Formula 1 ha fatto capire una cosa precisa: è inutile, quanto impossibile, fare pronostici per ciò che riguarda pole, vittorie e podi. L'incertezza regna sovrana e porta a rendere questa stagione una delle più belle della storia del Circus iridato.

Archiviato il Gran Premio di San Paolo del Brasile, i protagonisti della F1 si sposteranno in Qatar, a Losail, per affrontare il terzultimo appuntamento stagionale su una pista su cui la massima categoria a ruote scoperte del motorsport non ha mai corso.

E questo renderà ulteriormente più complicati i pronostici e poter dire chi avrà vantaggi nel prossimo fine settimana. L'unica certezza è la seguente: Lewis Hamilton ha ridotto a 14 i punti di ritardo dal leader del Mondiale, che rimane Max Verstappen, così come la Mercedes è riuscita ad allungare nei confronti della Red Bull nel Mondiale Costruttori.

Una situazione cangiante di weekend in weekend, e ora arriva un altro punto interrogativo: Losail. La pista qatariota l'abbiamo vista teatro di gare strepitose in MotoGP, ma sarà la prima volta che ospiterà la Formula 1.

Poi, c'è molto di più. Non è solo una lotta per il vertice, ma anche tra chi, al vertice, vuole tornare. Ferrari e McLaren si giocheranno ancora il terzo posto nel Mondiale Costruttori, anche se il team di Maranello ha dato una spallata notevole ai rivali grazie ai 18 punti raccolti a Interlagos. Ora il distacco tra le due realtà è di 31,5 punti. Non troppi, ma nemmeno un gruzzolo insignificante.

A Losail torna il format classico

A Interlagos abbiamo potuto assistere all'ultimo weekend del 2021 in cui è stato proposto il nuovo format, con qualifiche al venerdì e, al sabato, la Sprint Qualifying che ha delineato la griglia di partenza del gran premio.

A Losail, invece, tornerà tutto alla normalità. 2 i turni di prove libere al venerdì. Il primo dalle 11:30 alle 12:30 italiane, mentre il secondo è previsto dalle 15:00 alle 16:00. Entrambi avranno la durata di 60 minuti.

Il sabato si aprirà con il terzo e ultimo turno di prove libere, che scatterà alle 12:00 e terminerà 60 minuti più tardi, ovvero alle 13:00. Poi, ecco i primi fuori d'artificio del weekend: la qualifica prenderà il via alle ore 15:00 e terminerà alle 16:00, tornando a disegnare la griglia di partenza della gara.

A tal proposito, il terzultimo appuntamento della stagione, il Gran Premio del Qatar, scatterà domenica 21 novembre alle ore 15:00. La durata massima dell'evento sarà di 2 ore. La pista è lunga 5,38 chilometri, per cui il gran premio durerà 57 giri per una distanza di gara pari a 306,66 chilometri.

Palinsesto TV di Sky (Dirette)

Venerdì 19 novembre

Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 20 novembre

Libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 21 novembre

Gara: ore 15:00 - 17:00

