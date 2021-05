F1 2021: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP dell'Azerbaijan

Il primo fine settimana di giugno torna a essere palcoscenico per un evento di Formula 1, il Gran Premio d'Azerbaijan che anche quest'anno si terrà sul tracciato di Baku.

Per seguire tutti i turni del fine settimana vi proponiamo di seguito il palinsesto televisivo di Sky, che come al solito trasmetterà in diretta tutto ciò che accadrà sulla pista azera.

Non possono mancare anche gli orari di TV8, che permetterà a chi ha solo il Digitale Terrestre di guardare Qualifiche e Gara, anche se in differita. Per seguire poi per intero il weekend di Baku ecco il palinsesto di Motorsport.com, che vi offrirà le consuete Dirette LIVE sin dal venerdì.

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 4 giugno

Prove Libere 1: ore 10:30 - 11:30

Prove Libere 2: ore 14:00 - 15:00

Sabato 5 giugno

Prove Libere 3: ore 11:00 - 12:00

Qualifiche: ore 14:00 - 15:00

Domenica 6 giugno

Gara: ore 14:00

Palinsesto TV8 (differite)

Sabato 5 giugno

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 6 giugno

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 4 giugno

Prove Libere 1: ore 10:00 - 11:40

Prove Libere 2: ore 13:30 - 15:10

Sabato 5 giugno

Prove Libere 3: ore 10:30 - 12:10

Qualifiche: ore 13:30 - 15:10

Domenica 6 giugno

Gara: ore 13:30