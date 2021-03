F1 2021: ecco gli orari TV di SKY e TV8 del GP del Bahrain

La Formula 1 2021 è ormai alle porte. Dopo aver disputato la tre giorni di test pre-stagionali un paio di settimane or sono, ora il Circus iridato si appresta a prendere parte al primo appuntamento della nuova stagione: il Gran Premio del Bahrain.

Il weekend di gara si terrà a Sakhir, la pista usata dai team anche per i test pre-stagionali. Per seguire tutti i turni del primo fine settimana di gara vi proponiamo i palinsesti televisivi di Sky - che manderà in diretta tutto il fine settimana del Bahrain - e di TV8, che invece trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Non potranno mancare le consuete Dirette LIVE di Motorsport.com, tramite cui potrete seguire secondo per secondo tutto ciò che accade dentro e fuori la pista di Sakhir.

Palinsesto di Sky (dirette)

Venerdì 26 marzo

Prove Libere 1: 12:30 - 13:30

Prove Libere 2: 16:00 - 17:00

Sabato 27 marzo

Prove Libere 3: 13:00 - 14:00

Qualifiche: 16:00 -. 17:10

Domenica 28 marzo

Gara: 17:00

Palinsesto di TV8 (differite)

Sabato 27 marzo

Qualifiche: 19:00 - 20:10

Domenica 28 marzo

Gara: 18:00

Palinsesto Motorsport.com (dirette LIVE)

Venerdì 26 marzo

Prove Libere 1: 12:40 - 13:40

Prove Libere 2: 15:30 - 17:10

Sabato 27 marzo

Prove Libere 3: 12:30 - 14:10

Qualifiche: 15:30 -. 17:20

Domenica 28 marzo

Gara: 16:30