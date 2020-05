F1 2021: ecco come si riducono le ore in galleria

Fra i provvedimenti del Consiglio Mondiale FIA di mercoledì che fanno discutere c’è il taglio delle ore in galleria del vento: oggi i team possono sfruttare 65 run a settimana, ma questa cifra sarà portata a una base di 40 run settimanali dal 2021.

A livello aerodinamico l’anno è diviso in Aerodynamic Testing Periods (ATP), ciascuno composto da circa otto settimane.

Ogni ATP consisterà dal 2021 in 320 run diluiti in un tempo di 400 ore di occupazione wind tunnel, ma con solo 80 ore di “vento”. Ogni settimana, quindi, si comporrà di 40 run in un tempo di 50 ore di uso della galleria, ma solo con 10 ore di “vento”.

Fra una prova e l’altra, infatti, gli specialisti di galleria devono portare le modifiche al modellino in scala 40%, per cui è maggiore il tempo necessario a preparare un test che quello utilizzato per la validazione di una soluzione.

Come avevamo accennato ieri la soglia base verrà applicata solo a chi si classificherà quinto nel mondiale Costruttori nel 2020, mentre le squadre di testa dovranno rinunciare al 2,5% del tempo per ogni posizione, quelle in coda potranno beneficiare di un incremento fino al 112,5%.

Le restrizioni saranno definite in due fasi della stagione: con la classifica del mondiale Costruttori 2020 si definirà la tabella dei primi sei mesi 2021, mentre il semestre successivo terrà conto della graduatoria iridata a squadre al 30 giugno.

Il valore base (100%) nella prossima stagione sarà applicato al team quinto nel classifica a squadre, mentre nel 2022 questo valore sarà riconosciuto al settimo della graduatoria.

Se la squadra campione del mondo potrà beneficiare nel 2021 del 90% delle ore in galleria, l’anno successivo vedrà il limite scenderà al 70%, mentre l’ultimo della fila potrà contare su un 45% del lavoro nel wind tunnel in più, arrivando al 115% contro il 112,5% del fanalino di coda del 2021.

Ecco la tabella dei run in galleria del vento