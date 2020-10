F1 2020: orari TV di Sky e TV8 del GP dell'Emilia Romagna

Per la Formula 1 neanche in questa occasione c'è un weekend di pausa. i protagonisti del Circus iridato torneranno protagonisti sul tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola per disputare il Gran Premio dell'Emilia Romagna.

La pista di Imola è tornata in calendario dopo diversi anni d'assenza e sarà anche la prima a ospitare un nuovo format di weekend della F1. Sarà infatti svolto un solo turno di prove libere il sabato mattina, con le qualifiche previste come al solito al pomeriggio. La domenica, invece, si disputerà solo la gara.

Per seguire tutto l'inedito fine settimana di Imola vi proponiamo qui sotto i palinsesti televisivi di Sky e TV8, che per l'occasione mostrerà qualifiche e gara in chiaro sul Digitale Terrestre. Immancabili anche le Dirette LIVE di Motorsport.com, che vi permetteranno di seguire istante per istante ciò che accadrà all'Enzo e Dino Ferrari nel prossimo fine settimana.

Palinsesto Sky (dirette)

Sabato 31 ottobre

Prove Libere 1: ore 10:00 - 11:30

Qualifiche: ore 14:00 - 15:00

Domenica 1 novembre

Gara: ore 13:10

Palinsesto TV8 (dirette)

Sabato 31 ottobre

Qualifiche: ore 14:00 - 15:00

Domenica 1 novembre

Gara: ore 13:10

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Sabato 31 ottobre

Prove Libere 1: ore 9:30 - 11:40

Qualifiche: ore 13:30 - 15:10

Domenica 1 novembre

Gara: ore 12:40