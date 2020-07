Per la Formula 1 non c'è un attimo di respiro: dopo il doppio appuntamento al Red Bull Ring con i GP d'Austria e di Stiria, il Circus iridato torna subito protagonista con il terzo appuntamento del Mondiale 2020, il Gran Premio d'Ungheria che si terrà sul tracciato dell'Hungaroring.

Per seguire tutto il weekend ungherese in tv, vi proponiamo di seguitoi palinsesti televisivi di Sky - che manderà in diretta tutti i turni del weekend - e di TV8, che invece trasmetterà in differita sul Digitale Terrestre le qualifiche e la gara.

Non dimenticatevi inoltre che potrete seguire tutti i turni del fine settimana dell'Hungaroring grazie alle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com. Anche in questo caso troverete gli orari delle nostre Dirette qui sotto, assieme ai palinsesti TV di Sky e TV8.

Palinsesto Sky (dirette)

Venerdì 17 luglio

Prove Libere 1: dalle 11:00 alle 12:30

Prove Libere 2: dalle 15:00 alle 16:30

Sabato 18 luglio

Prove Libere 3: dalle 12:00 alle 13:00

Qualifiche: dalle ore 15:00

Domenica 19 luglio

Gara: ore 15:10

Palisesto TV8 (differite)

Sabato 18 luglio

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 19 luglio

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 17 luglio

Prove Libere 1: dalle 10:30 alle 12:40

Prove Libere 2: dalle 14:30 alle 16:40

Sabato 18 luglio

Prove Libere 3: dalle 11:30 alle 13:10

Qualifiche: dalle ore 14:30

Domenica 19 luglio

Gara: ore 14:40