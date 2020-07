F1 2020: gli orari TV di SKY e TV8 del GP di Stiria

Iniziato il Mondiale di F1 lo scorso fine settimana, per il Circus iridato è già tempo di back-to-back. Le monoposto torneranno subito in pista già in questo weekend e lo faranno nuovamente al Red Bull Ring, per disputare il Gran Premio di Stiria.

Per seguire il secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1 vi proponiamo di seguito i palinsesti televisivi di Sky - che farà vedere tutto il weekend in diretta - e di TV8, che invece proporrà qualifiche e gara in differita, ma anche il programma delle Dirette LIVE che vi offrirà Motorsport.com per seguire tutto ciò che succederà in pista e fuori.

Palinsesto Sky (dirette)

Venerdì 10 luglio

Prove Libere 1: dalle 11:00 alle 12:30

Prove Libere 2: dalle 15:00 alle 16:30

Sabato 11 luglio

Prove Libere 3: dalle 12:00 alle 13:00

Qualifiche: dalle ore 15:00

Domenica 12 luglio

Gara: ore 15:10

Palisesto TV8 (differite)

Sabato 11 luglio

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 12 luglio

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 10 luglio

Prove Libere 1: dalle 10:30 alle 12:40

Prove Libere 2: dalle 14:30 alle 16:40

Sabato 11 luglio

Prove Libere 3: dalle 11:30 alle 13:10

Qualifiche: dalle ore 14:30

Domenica 12 luglio

Gara: ore 14:40