F1 2020: gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Portogallo

Passato il weekend di stacco, torna protagonista la Formula 1 e lo farà con una prima assoluta. Il Circus iridato sarà impegnato infatti sul tracciato do Algarve a Portimao, pista su cui la massima categoria del Motorsport non ha mai corso.

Per seguire tutto ciò che accadrà a Portimao vi proponiamo di seguito gli orari TV di Sky - che trasmetterà libere, qualifiche e gara in diretta - di TV8, che invece manderà in differita qualifiche e gara sul Digitale Terrestre, ma anche il palinsesto di Motorsport.com, dove potrete trovare le nostre Dirette LIVE con cui seguire tutto ciò che accade in pista e fuori.

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 23 ottobre

Prove libere 1: 12:00 - 13:30

Prove libere 2: 16:00 - 17:30

Sabato 24 ottobre

Prove libere 3: 12:00 - 13:00

Qualifiche: 15:00 - 16:00

Domenica 25 ottobre

Gara: 14:10

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 24 ottobre

Qualifiche: 18:30 - 19:30

Domenica 25 ottobre

Gara: 18:10

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 23 ottobre

Prove libere 1: 11:30 - 13:40

Prove libere 2: 15:30 - 17:40

Sabato 24 ottobre

Prove libere 3: 11:30 - 14:30

Qualifiche: 14:30 - 16:10

Domenica 25 ottobre

Gara: 13:40