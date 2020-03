F1 2020: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Australia

L'epidemia di Coronavirus continua a bloccare, rinviare o annullare più eventi sportivi, anche a livello mondiale, la per la Formula 1 "The show must go on", lo spettacolo deve andare avanti. O, per meglio dire, in questa occasione, bisogna farlo iniziare comunque.

In questo fine settimana comincerà il Mondiale 2020 di Formula 1 con il Gran Premio d'Australia, che, come al solito, sarà disputato sul tracciato dell'Albert Park di Melbourne. Per seguire tutte le prove libere, le qualifiche e la gara vi proponiamo di seguito i palinsesti televisivi di Sky - che darà tutte le sessioni in diretta - e di TV8, grazie a cui potrete vedere in differita sul Digitale Terrestre qualifiche e gara del primo appuntamento 2020 del Circus iridato.

Non potevano mancare poi le consuete Dirette LIVE di Motorsport.com, tramite cui potrete seguire tutti i turni di libere, le qualifiche e la gara di Melbourne sapendo secondo per secondo ciò che avverrà in pista, ma anche nel Paddock dell'Albert Park.

Palinsesto televisivo di SKY (dirette e differite)

Venerdì 13 marzo

ore 2:00-3:30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 4:00 e 16:15, F1, Prove libere 1, repliche

ore 6:00-7:30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 10:30, 14:00, 18:00, 21:00 e 24:00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 14 marzo

ore 4:00-5:00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 7:00, F1, Qualifiche, diretta

ore 9:00, 11:00, 14:00, 16:15, 18:45, 21:00 e 24:00, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 15 marzo

ore 6:10, F1, Gara, diretta

ore 9:30, 14:00 e 20:00, F1, Gara, repliche

ore 17:30 e 23:30, F1, Gara, sintesi

Palinsesto televisivo TV8 (differite)

Sabato 14 marzo

ore 14:00, F1, Qualifiche

Domenica 15 marzo

ore 14:00, F1, Gara

DIRETTE LIVE di Motorsport.com

Venerdì 13 marzo

ore 1:30-3:40, F1, Prove libere 1, diretta

ore 5:30-7:40, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 14 marzo

ore 3:30-5:10, F1, Prove libere 3, diretta

ore 6:30, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 15 marzo

ore 5:40, F1, Gara, diretta

