F1 2020: ecco gli orari TV di RSI e Canal+ del GP d'Austria

Il campionato di F1 2020 sta finalmente per sorgere. Venerdì 3 luglio infatti si svolgerà la prima sessione di prove libere dell'anno tra le curve del Red Bull Ring. Sarà sicuramente un weekend strano, che verrà poi replicato la settimana successiva.

Al momento non conosciamo i reali rapporti di forza tra le varie scuderie. Dai test svolti nel periodo pre-covid però erano emerse soprattutto Red Bull e Mercedes. In particolare la squadra austriaca è sempre stata molto forte sul circuito che poi è di sua proprietà. Non a caso nelle ultime due edizioni a vincere ci ha pensato sempre lo stesso pilota con la stessa vettura, ovvero Max Verstappen.

Notte fonda, invece, in Ferrari dove un po' tutti predicano pessimismo per questo inizio di stagione. La squadra di Maranello inoltre non ha una tradizione recente felice tra le curve del Red Bull Ring. L'ultima vittoria della squadra di Maranello è datata addirittura 2003 quando, su quello che all'epoca di chiamava A1-Ring, trionfò Michael Schumacher.

Dirette RSI, SRF, ORF, RTL e RTS



Venerdì 3 luglio

Prove Libere 1: dalle 11:00 alle 12:30 (ORF1)

Prove Libere 2: dalle 15:00 alle 16:30 (ORF1)

Sabato 4 luglio

Prove Libere 3: dalle 12:00 alle 13:00 (ORF1)

Qualifiche: dalle ore 15:00 (SRF Zwei, ORF1, RTL, RTS2, RSI La2)

Domenica 5 luglio

Gara: ore 15:10 (ORF1, RTL, RTS1, RSI La1)