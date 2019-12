F1 2019: record di 200.000 presenze per il GP d'Italia a Monza!

La Formula 1 ha pubblicato i dati relativi agli spettatori che hanno seguito i weekend in pista nel 2019 grazie ai numeri forniti dai promoter, registrando un incremento di presenze importante, con Monza che ha stabilito il proprio record nel 90° evento della sua storia.

Come nel 2018 si sono confermate diverse gare con oltre 200.000 presenze, per un totale di 4.164.948 in 21 Gran Premi, con un aumento dell'1,75%, con un bel +4% alla domenica.

Il Gran Premio d'Italia, come detto, ha raggiunto il primato personale delle 200.000 presenze (+9,29% rispetto alla scorsa stagione) nell'arco del fine settimana, ricordando molto bene l'incredibile e coloratissima folla che ha accolto sul primo gradino del podio Charles Leclerc in occasione del successo del ferrarista, in un impatto visivo (ma anche di tifo) veramente fantastico.

Quella della Brianza è una delle gare che ha sfondato il muro di questa cifra, tra le quali abbiamo Gran Bretagna (la prima con 351.000), Messico (345.694), Australia (324.100), Singapore e U.S.A. (268.000), Belgio (251.864), Ungheria (230.000) ed Austria (203.000).

In confronto all'anno passato, chi ha visto un aumento sensibile di pubblico è il GP di Montréal, che vanta il suo +14,69%, seguito da Shanghai (+10,34%), Melbourne (+9,86%), Spielberg (+9,73%) e Budapest (+9,52%). La folla più ampia si è registrata in occasione della domenica di Silverstone, dove erano in loco 141.000 persone, poi Città del Messico (138.435), Austin (128.000), Singapore (115.240), Spa-Francorchamps (109.064) e Melbourne (102.000), mentre per il 1000° GP di F1 a Shanghai c'è stato un +30%.

"Il 2019 è stato un altro grande anno per la Formula 1 e siamo lieti di vedere che oltre 4 milioni di fan sono venuti alle nostre 21 gare, battendo il record segnato lo scorso anno - ha detto Sean Bratches, AD e direttore commerciale della Formula 1 - Il Gran Premio d'Italia ha stabilito il proprio primato di 200.000 presenze nel weekend, per cui la nostra missione è non fermarci, continuando a regalare spettacolo in tutto il mondo e dare ai nostri fan emozioni indimenticabili".

"Siamo quindi felici di vedere che, sulla base della ricerca condotta sul campo, coloro che partecipano agli eventi si godono la loro esperienza durante un weekend di gara e siamo determinati a garantire che tutto continui così. Il 2019 è stata una stagione incredibile e non vediamo l'ora che arrivi il prossimo anno quando Hanoi e Zandvoort si uniranno al nostro calendario delle 22 gare, con la Formula 1 che festeggerà il suo 70° anniversario".