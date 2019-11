F1 2019: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Brasile

La Formula 1 si è immessa nel rettilineo del traguardo per quanto riguarda la stagione 2019. In questo weekend verrà disputato il Gran Premio del Brasile a Interlagos, una delle piste più interessanti e spesso teatro di gare dense di significato nonché appassionanti.

Per il penultimo appuntamento della stagione 2019, Sky trasmetterà tutti i turni di prove libere, le Qualifiche e la gara in diretta, mentre TV8, canale che trovate in chiaro sul Digitale Terrestre, proporrà Qualifiche e Gara in differita. Immancabili le Dirette LIVE di Motorsport.com, con cui potrete seguire tutto quello che succede in pista e fuori sin dalle Libere 1 del venerdì fino alla cerimonia del podio di domenica.

Palinsesto Sky (Diretta)

Venerdì 15 novembre

Prove libere 1: 15:00 – 16:30

Prove libere 2: 19:00 – 20:30

Sabato 16 novembre

Prove libere 3: 16:00 – 17:00

Qualifiche: 19:00 – 20:00

Domenica 17 novembre

Gara: 18:10

Palinsesto TV8 (Differita)

Sabato 16 novembre

Qualifiche: 21:15

Domenica 17 novembre

Gara: 21:30

Dirette LIVE di Motorsport.com

Venerdì 15 novembre

Prove libere 1: 14:30 – 16:40

Prove libere 2: 18:30 – 20:40

Sabato 16 novembre

Prove libere 3: 15:30 – 17:10

Qualifiche: 18:30 – 20:10

Domenica 17 novembre

Gara: 17:40