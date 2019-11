F1 2019: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Abu Dhabi

Dopo quella della MotoGP, volge al termine anche la stagione della Formula 1. Per la prima volta nella storia, l'ultima gara dell'anno si disputerà addirittura nel mese di dicembre, ma non sarà un problema perché ad ospitarla sarà la calda Abu Dhabi.

Con i titoli già assegnati a Lewis Hamilton ed alla Mercedes, rimane ancora aperta la lotta per il terzo posto nel Mondiale, con Max Verstappen che si presenterà a Yas Marina con 11 punti di margine da amministrare nei confronti di Charles Leclerc.

Sarà poi curioso vedere se qualcuno riuscirà ad interrompere il dominio della Mercedes che dura romai da cinque stagioni, con tre successi di Hamilton ed uno a testa per Nico Rosberg e Valtteri Bottas.

Per questo ultimo appuntamento, gli appassionati potranno seguire qualifica e gara in diretta anche su TV8 e TV8 HD, mentre le prove libere saranno come sempre esclusiva di Sky Sport F1 HD. Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 29 novembre

8:30-9:15 - Libere F2

10:00-11:30 - Libere 1 F1

14:00-15:30 - Libere 2 F1

16:00-16:30 - Qualifiche F2

Sabato 30 novembre

11:00-12:00 - Libere 3 F1

14:00-15:00 - Qualifiche F1

15:45 - Gara 1 F2

Domenica 1 dicembre

10:30 - Gara 2 F2

14:10 - Gara F1

Dirette TV8 e TV8 HD

Sabato 30 novembre

14:00-15:00 - Qualifiche F1

Domenica 1 dicembre

14:10 - Gara F1

LIVE Motorsport.com

Venerdì 29 novembre

Dalle 9:30 - Libere 1 F1

Dalle 13:30 - Libere 2 F1

Sabato 30 novembre

Dalle 10:30 - Libere 3 F1

Dalle 13:30 - Qualifiche F1

Domenica 1 dicembre

Dalle 13:40 - Gara F1