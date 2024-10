Esclusivo Jos Verstappen: "Polemica FIA sulle parolacce? Ridicola"

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, Jos Verstappen ha criticato il servizio civile obbligatorio che Max Verstappen ha ricevuto a Singapore per aver usato una parolaccia durante una conferenza stampa ufficiale della FIA.

Max Verstappen è stato penalizzato dai commissari sportivi per aver usato la parola “fucked” durante la conferenza stampa del giovedì prima del Gran Premio di Singapore.

“Penso che sia la cosa più ridicola”, ha dichiarato Jos Verstappen a Motorsport.com in occasione del Rally del Belgio Orientale, in cui lui e il suo copilota Renaud Jamoul sono arrivati quarti sabato.

“Ma lo vediamo anche nei rally”, ha proseguito l'ex pilota di F1, riferendosi alla multa sospesa di 30.000 euro inflitta al pilota del WRC Sébastien Ogier per i commenti rivolti agli ufficiali di gara al Rally dell'Acropoli in Grecia all'inizio del mese.

All'inizio di quest'anno, il presidente della FIA Mohammed ben Sulayem ha pubblicato una dichiarazione su Instagram, affermando che il testo del Codice Sportivo Internazionale è stato modificato dopo che “recenti indagini hanno dimostrato che esiste un legame diretto tra i commenti negativi dei piloti e dei membri delle squadre e l'aumento dell'odio rivolto ai funzionari sui social media”.

Più recentemente, Ben Sulayem ha dichiarato a Motorsport.com in un'intervista esclusiva che vorrebbe che i piloti fossero più attenti al linguaggio che usano. “Dobbiamo essere persone responsabili”, ha detto.

“Non credo che la FIA stia facendo un buon lavoro”, ha dichiarato Jos Verstappen in Belgio, prima di aggiungere con un sorriso ironico: “Ma non voglio dire troppo su questo!”.

Anche suo figlio non ha detto molto. A Singapore, il tre volte campione del mondo Max Verstappen ha chiarito come si sentiva riguardo alla sua punizione dando risposte molto brevi alle domande poste durante le conferenze stampa ufficiali di sabato e domenica, prima di lasciare la sala e offrire risposte più lunghe alla stampa fuori per protestare contro la decisione della FIA.

Ogier, otto volte campione del mondo di rally, ha protestato in modo simile in occasione del round WRC in Cile questo fine settimana. Il francese ha dato solo brevi risposte nelle interviste a fine gara.

“I vertici della FIA ci hanno detto di chiudere la bocca”, ha spiegato poi Ogier.

Per contestualizzare, le recenti sanzioni per il linguaggio sono state più severe di quelle che altri avevano ricevuto in precedenza per aver bestemmiato in una conferenza stampa ufficiale. Ad esempio, i team principal Toto Wolff e Frédéric Vasseur sono stati ammoniti formalmente a Las Vegas lo scorso anno per aver usato un linguaggio simile.