Esclusivo: la F1 vuole avere livree più diverse tra loro dal 2025

Il feedback delle immagini televisive di inizio stagione, soprattutto nelle gare notturne, ha evidenziato la difficoltà di distinguere alcune vetture da certe angolazioni.

In particolare, è emerso che le livree Aston Martin e Mercedes, oltre a Williams e Racing Bulls, sono state individuate per il modo in cui possono talvolta apparire indistinguibili da certi punti di vista quando corrono ad alta velocità.

Il problema della somiglianza di alcune vetture è stato anche aggravato dal fatto che negli ultimi anni i team hanno ridotto sempre di più la verniciatura delle loro vetture per risparmiare peso.

Ciò ha fatto sì che il carbonio nero non verniciato, identico su tutte le vetture, sia sempre più in evidenza.

Le fonti hanno rivelato che sono iniziate le discussioni con i team per affrontare la situazione per il prossimo anno, al fine di garantire una maggiore diversità sulla griglia di partenza e di evitare il rischio che le vetture abbiano colori simili.

Tuttavia, la situazione è alquanto complessa perché, se da un lato la FIA e la FOM vogliono che la situazione venga affrontata per renderla migliore e più fruibile per i fan della Formula 1, dall'altro non vogliono arrivare a imporre regolamenti rigidi.

Il responsabile della FIA per le questioni relative alle monoposto, Nikolas Tombazis, ha dichiarato che l'argomento è stato sottoposto a un ulteriore dibattito nella prossima riunione della Commissione F1 per cercare di trovare una soluzione.

"Come sempre in F1, la questione è un po' più complicata di quanto possa sembrare", ha dichiarato Tombazis a Motorsport.com.

"Un problema è che le auto hanno un po' troppo carbonio nudo, perché ovviamente il peso della vernice, quindi le auto hanno un po' troppo nero".

"Tutti i team hanno lavorato molto per cambiare il tipo di vernice, che al giorno d'oggi è costituita da pellicole sottilissime, per mantenere il peso il più basso possibile".

"Un altro problema è che alcuni team sembrano utilizzare schemi di colori simili, per cui si ritrovano con vetture visivamente molto simili tra loro. Ne stiamo ancora discutendo con i team e se ne parlerà nella prossima F1 Commission".

Tombazis ritiene che il modo migliore per risolvere la situazione sia un processo di collaborazione tra i team, piuttosto che una forzatura delle loro mani da parte di nuove regole.

"Dobbiamo arrivare a un processo in cui i team, in un modo o nell'altro, comunichino tra loro e dicano: 'Beh, se la tua macchina è blu qui, la mia non sarà blu là'. O qualcosa del genere".

"Ma come funzionerebbe esattamente questo processo [resta da vedere]. Non si tratta di un processo normativo".

"Non vogliamo fare regolamenti sulle livree come la FIA, ma vogliamo che le auto siano distinguibili".

Si apre anche il dibattito sui caschi

Il problema dei diversi team che hanno vetture dall'aspetto simile non è l'unico elemento dei colloqui, perché c'è anche la preoccupazione che stia diventando sempre più difficile distinguere i piloti della stessa squadra.

Con il design dei caschi d'emergenza che non è più così iconico come in passato e che è anche nascosto dall'halo, non è più facile riconoscere i singoli piloti come in passato.

Al momento, l'unico modo in cui i team sono costretti a far apparire diverse le loro due vetture è attraverso una banda colorata sulle telecamere di bordo.

L'articolo 9.1 c) del Regolamento sportivo della F1 prevede che: "Le telecamere di bordo situate sopra la struttura principale del rullo della prima vettura devono rimanere come sono fornite al concorrente e la seconda vettura deve essere prevalentemente di colore giallo fluorescente".

Si sa che la F1 vuole valutare se ci sono modi migliori per rendere più facile per i fan riconoscere ogni pilota della stessa squadra.

Tombazis ha aggiunto: "In passato, ovviamente, i piloti avevano caschi più riconoscibili perché avevano un design più semplice. E rimanevano gli stessi per tutta la carriera".

"Ora sono cambiati i regolamenti [che consentono di cambiare il design dei caschi] e ci sono tutte queste strane sfumature, inoltre il casco non si vede comunque a causa dell'halo".

"Dobbiamo trovare un modo per far sì che la gente possa sapere se si tratta di [George] Russell o [Lewis] Hamilton, ma anche per poter distinguere facilmente le vetture".

Ma, come per la questione della livrea, la FIA vuole che i team se ne occupino da soli, piuttosto che essere costretti a farlo a causa di nuove regole.

"Non vogliamo inserire un regolamento e poi denunciare qualcuno ai commissari sportivi perché il colore non ci piace", ha detto Tombazis.

"Non vogliamo entrare nel merito. Ma vogliamo arrivare a un punto in cui in qualche modo i team considerino un bene comune che le vetture siano riconoscibili".