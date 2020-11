Entusiamo Alfa Romeo: Raikkonen e Giovinazzi a punti!

Per Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi il Gran Premio dell’Emilia Romagna resterà a lungo nel libro dei ricordi.

Ad inizio weekend la Sauber Alfa Romeo ha infatti annunciato il rinnovo del contratto di entrambi i piloti, ed in gara il finlandese e l’italiano hanno onorato questa scelta con una prestazione fantastica che ha consentito a Kimi di chiudere in nona posizione e ad Antonio in decima.

Per la prima volta in stagione entrambe le vetture del team svizzero sono riuscite ad andare a punti e la soddisfazione è stata doppia viste le difficoltà vissute ieri in qualifica quando sia Raikkonen che Giovinazzi non erano riusciti a superare la Q1 chiudendo con il 18° ed il 20° tempo.

Il pilota di Martina Franca, per l’ennesima volta in questa stagione, si è rivelato il mago del primo giro. Antonio, infatti, è riuscito a rimontare dal fondo della griglia sino alla quattordicesima piazza approfittando di qualche momento di caos davanti a lui.

Giovinazzi non si è nascosto nell’evidenziare come il primo giro di Imola sia stato uno dei suoi migliori in carriera.

“E’ stato un primo giro fantastico. Purtroppo in partenza ero riuscito a guadagnare solo una posizione, ma sono riuscito a fare la differenza subito dopo”.

“Sono contentissimo, era il massimo che potevo fare. Partire dal fondo della griglia ed andare a punti con entrambe le vetture è un risultato fantastico per celebrare anche il rinnovo del contratto. Devo ringraziare il team per questa giornata perfetta”.

Entusiasmo moderato, come sempre, anche per Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese, protagonista di un primo giro a Portimao che ha entusiasmato i suoi fan, è stato semplicemente magistrale nel gestire le medie sino a farle durare la bellezza di 48 giri.

Kimi ha dichiarato come avrebbe potuto proseguire con lo stesso set di pneumatici ancora a lungo ed ha evidenziato come la chiamata ai box sia avvenuta con qualche giro d’anticipo.

“Non credo di essere più bravo di altri a gestire le gomme. In realtà sapevamo già da ieri che gli pneumatici avrebbero retto a lungo, soprattutto le medie e le hard”.

“Con il senno di poi si può pensare che forse ci siamo fermati troppo presto, le gomme erano ancora in ottimo stato e poco dopo è entrata in pista la safety car”.

Anche Raikkonen, così come Giovinazzi, ha sottolineato l’ottimo risultato odierno dell’Alfa Romeo, ma ha spinto il team a continuare a migliorare.

“Oggi siamo andati a punti con entrambe le vetture e non possiamo lamentarci. E’ ovvio che vogliamo essere più veloci, ma il risultato odierno va bene”.