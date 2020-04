Ecco il gameplay di Zandvoort in F1 2020

Mentre la stagione di Formula 1 2020 rimane in sospeso a causa della pandemia di COVID-19, l'uscita del videogioco F1 2020 per il momento rimane fissata per il 10 luglio.

In vista dell'uscita del gioco e in vista di quello che sarebbe stato il weekend del Gran Premio d'Olanda, Codemasters ha rilasciato un primo sguardo al gameplay del nuovo titolo.

Il video mostra la Red Bull RB16 di Max Verstappen che completa un giro della versione di Zandvoort, con le due curve con il banking aggiunte alla pista in tempo per il Gran Premio.

"Il team ha fatto un lavoro incredibile nel ricreare ogni aspetto del circuito. L'ultima curva che immette sul lungo rettilineo è qualcosa di cui i giocatori si divertiranno", ha detto Lee Mather, direttore del gioco F1 di Codemasters.

"Zandvoort è altamente tecnica, con variazioni di altezza, creste e punti di frenata ciechi. È un attacco ai sensi e non dà un attimo di riposo ai giocatori".

Zandvoort avrebbe dovuto ospitare il 3 maggio la sua prima gara di F1 dal 1985, solo che la pandemia del Coronavirus ne ha imposto il rinvio.

Zandvoort è uno dei due nuovi circuiti destinati ad essere inclusi nel nuovo gioco di F1. L'altro è l'Hanoi Street Circuit, che avrebbe dovuto ospitare il Gran Premio del Vietnam in aprile.

Il videogioco F1 2020 è impostato per includere una modalità in cui i giocatori sono in grado di creare le proprie squadre per la prima volta nella storia da quando è realizzato dalla Codemasters.

I giocatori potranno correre per la propria squadra, investire in strutture e negoziare accordi di sponsorizzazione, oltre a navigare il mercato dei piloti sia in F1 che in F2.

Codemasters ha anche confermato la copertina di F1 2020, che vedrà Lewis Hamilton e Sebastian Vettel nell'edizione standard del gioco nel Regno Unito.

Max Verstappen e Charles Leclerc saranno in copertina per le edizioni olandese e italiana, mentre Sergio Perez e Carlos Sainz Jr. saranno in copertina sia in Spagna che in Messico.