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Ecco come una conversazione con Prost ha aiutato Toto Wolff a gestire un team di vertice in F1

Il team principal della Mercedes racconta di una conversazione con Alain Prost avvenuta diversi anni fa. Questa lo ha aiutato a capire come affrontare determinati momenti e come gestire i piloti per mantenere equilibrio nella squadra anche nei periodi più complessi.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 15 ott 2026, 07:59

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mercedes si sta avviando a vincere altri due titoli iridati dopo quelli dell'epopea durata dal 2014 al 2021 grazie ad Andrea Kimi Antonelli - in testa alla classifica Piloti - e anche all'apporto di George Russell per ciò che riguarda quella Costruttori.

Per gran parte del 2026 la W17 è stata la monoposto di riferimento e, non a caso, Antonelli e Russell occupano i primi due posti della classifica iridata, oltre ad avere vinto 13 gare sino a questo momento.

Nel primo quarto di stagione, Toto Wolff si è trovato a gestire "due galli nel pollaio", ben consapevole che solo loro avrebbero potuto lottare per il Mondiale avendo per le mani la macchina migliore di tutte.

Per Wolff non si è certo trattato di un caso sporadico. Basti ricordare il 2016, quando dovette cercare di gestire al meglio il duello tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, arrivati a lottare per il titolo sino all'ultima gara della stagione.

Una situazione non certo semplice, ma che il manager austriaco ha saputo tenere a galla anche grazie agli insegnamenti ricevuti durante una conversazione che anni addietro ebbe con Alain Prost.

Wolff chiese al 4 volte iridato, allora uomo Renault, di come venne gestita l'escalation tra lui e Ayrton Senna negli anni McLaren. Una situazione molto simile a quella che, come detto, Toto ha poi gestito tra Hamilton e Rosberg, ma anche - almeno in parte - tra Antonelli e Russell nell'arco di questa stagione.

"È successo molto presto nella mia esperienza in Formula 1. Ero alla Williams ed ero molto curioso di capire come funzionassero certe dinamiche", ha spiegato a Singapore l'attuale team principal della Mercedes.

"Ricordo quel momento come se fosse ieri. Ero sulla griglia di partenza e credo che all’epoca lui fosse coinvolto nel progetto Renault, o qualcosa del genere. Gli chiesi, dopo aver visto tutta la vicenda in televisione: 'Come si è arrivati a un’escalation del genere tra voi due? (Alain e Ayrton Senna, ndr)'".

"Glielo domandai quasi ingenuamente, perché non capivo le dinamiche che si creano tra due piloti. Mi rispose che il problema era non sapere mai con certezza chi fosse il favorito della squadra. Mi disse che, in alcuni momenti, aveva avuto la sensazione di essere lui, Alain, il pilota privilegiato. In altre fasi della loro storia, invece, lo era Ayrton".

The moment when Alain Prost, decided not to leave the door open to allow his McLaren MP4/5 team mate Ayrton Senna through at the entrance to the chicane. They collided. Prost retired on the spot, Senna was push started and recovered to win, but was disqualified

Foto di: Sutton Images

"Non ricordo se prima ci fosse stata la situazione con Niki e poi quella tra Alain e Ayrton: voi conoscete la storia meglio di me. Ma, in ogni caso, a un certo punto era Senna a essere considerato il favorito".

"Secondo Prost, questo aveva creato un clima di sfiducia all’interno della squadra. Avevi la sensazione che il tuo diretto avversario potesse ricevere dei vantaggi, anche soltanto a livello emotivo".

Wolff ha poi fatto un quadro sull'individualità dei piloti, che ricevono insegnamenti legati al proprio io sin da quando corrono nei kart, in tenera età, per poi ricevere ordini di squadra per il bene del team quando arrivano in Formula 1.

"In fondo, i piloti sono un po’ come bambini di otto anni che hanno vissuto dei traumi e che sono stati messi per la prima volta su un kart. Avevano paura. Inseguivano il sogno dei propri genitori. Pioveva e dovevano comunque gareggiare. Poi, alla fine, arrivano in Formula 1 e qualcuno dice loro che devono giocare per la squadra, che sia Mercedes o McLaren. È una situazione molto difficile".

"Un pilota deve sentirsi emotivamente protetto dalla squadra. Penso che, se non riesci a garantirgli questa sensazione e non mantieni trasparenza ed equilibrio, puoi creare situazioni in cui il pilota perde semplicemente fiducia".

"Da quella conversazione ho imparato una cosa: non devo mai permettere che accada. Devo essere trasparente".

"Se un giorno decidessimo di chiedere ai piloti di giocare per la squadra, in qualsiasi forma, lo direi apertamente. Spiegherei quali sono le nuove regole e saremmo completamente chiari e trasparenti".

"Se poi dovesse nascere una discussione perché un pilota non è d’accordo, oppure perché qualcuno all’interno del team ritiene che dovremmo comportarci diversamente, va bene: ne parleremo. Credo che sia questo il modo in cui vogliamo comportarci", ha concluso Wolff.

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