Intervista

Formula 1

DZE: l’eccellenza italiana che da oltre 15 anni è protagonista dell’illuminazione delle gare in notturna di F1

Motorsport.com ha avuto il piacere di parlare con Roberto Grilli, General Manager di DZE, per scoprire come nasce un impianto di illuminazione notturna per gli appuntamenti delle principali categorie nel motorsport, tra cui la F1, quali criteri guidano la preparazione di questi progetti, quali sfide si pongono sul piano tecnico e qualche retroscena

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 18 nov 2026, 16:00

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Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix

Foto di: @dzengineering

Scorrendo la storia degli ultimi vent’anni, alcune delle pagine più significative della Formula 1 sono state scritte sotto i riflettori: non solo quelli mediatici, ma anche quelli che rendono possibile correre quando il sole cala, illuminando la pista e permettendo alle monoposto di gareggiare in notturna.

Ed è proprio in quella luce studiata e costruita con precisione che si inserisce il lavoro di DZE, un’eccellenza italiana con sede nel cuore della Motorvalley che opera in tutto il mondo come integratore di sistemi e che oggi contribuisce, tra le altre cose, a dar vita ai Gran Premi di F1 di Singapore e di Las Vegas, illuminandone l’intero tracciato. Dalla progettazione digitale fino ai sopralluoghi sul posto, ogni impianto nasce come un vestito su misura cucito attorno al circuito.

DZE è stata pioniera su questo fronte nel motorsport, tant’è che il primo GP della storia in notturna, quello di Singapore 2008, porta anche la loro firma. Ma non è l’unico aspetto, perché la loro competenza non si limita all’illuminazione: è una delle pochissime aziende al mondo in grado di fornire diversi sistemi di elettronica speciale che occorrono a un circuito, dalle telecomunicazioni, alle bandiere elettroniche e ai sistemi di videosorveglianza.

La presenza di questa eccellenza italiana in Formula 1 è ben radicata e in continua evoluzione, come al Madring dove DZE ha realizzato per il nuovo circuito tutti i sistemi di elettronica speciale e l’illuminazione dei due tunnel, tra le sezioni più sensibili del layout. Un impegno che si amplia in numerose categorie, tra cui MotoGP e Formula E, con un lavoro a tutto tondo che oltre la progettazione e l’installazione dei sistemi, include il supporto operativo in pista durante i fine settimana di gara.

Roberto Grilli

Foto di: @dzengineering

Motorsport.com ha avuto il piacere di parlarne con Roberto Grilli, General Manager di DZE, per scoprire come nasce un impianto di illuminazione notturna, quali criteri guidano la preparazione di questi progetti, quali sfide si pongono sul piano tecnico e qualche retroscena.

DZE è conosciuta per il suo impegno nel mondo del motorsport, ma in realtà voi siete impegnati anche in altri settori, come l’illuminazione per stadi di calcio e campi da tennis, oltre a tutto ciò che concerne la parte artistica. Si tratta di un’azienda che lavora a 360 gradi.

"Sì, e grazie per l’occasione di raccontare il nostro lavoro. In DZ Engineering siamo specializzati nell’integrazione di sistemi complessi. Ci occupiamo di illuminazione, telecomunicazioni e videosorveglianza e mettiamo queste competenze al servizio di progetti diversi, dai circuiti motoristici agli impianti sportivi fino all’illuminazione artistica".

"Nel motorsport, ciò che ci distingue è l’ampiezza dei sistemi che riusciamo a fornire e integrare per uno stesso circuito, dall’illuminazione di pista alle telecomunicazioni e alla segnalazione di gara. Siamo l’unica azienda al mondo a riunire una gamma così estesa di sistemi e servizi in un’unica offerta, sia per i circuiti nazionali sia per quelli internazionali. L’esperienza maturata sul campo ci permette da anni di partecipare ai principali momenti di confronto con i promotori e gli altri operatori del settore".

"Un esempio sono le bandiere elettroniche, i pannelli luminosi che mostrano ai piloti le segnalazioni di gara. Siamo uno dei cinque fornitori al mondo in grado di offrire questi sistemi secondo le specifiche di omologazione richieste". [I livelli di omologazione coperti variano a seconda del fornitore, ndr.]

Soffermandoci proprio sul sistema delle bandiere elettroniche con i pannelli e le comunicazioni, voi avete fornito la vostra tecnologia anche nel mondo della MotoGP, ad esempio al circuito di Sepang in Malesia e a quello di Goiania in Brasile. Che tipologia di lavoro svolgete durante il weekend di gara e a livello di manutenzione?

"Durante il weekend di gara garantiamo assistenza tecnica su tutti i sistemi che abbiamo realizzato per il circuito. Componiamo la squadra in base al numero e al tipo di impianti da seguire. I nostri tecnici affiancano l’organizzatore durante l’evento, rispondono alle sue richieste e intervengono rapidamente se si presenta un imprevisto, anche all’ultimo minuto. Lavoriamo sui circuiti da molti anni e ci siamo guadagnati la fiducia dei promotori. Sanno di poter contare su di noi anche nelle situazioni più complesse. Quando c’è un problema da risolvere, cerchiamo una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte e rispetti i regolamenti applicabili".

Autodromo Nazionale Monza 2020-2021

Foto di: @dzengineering

Passiamo al tema illuminazione, su cui voi siete stati pionieri a partire dal Gran Premio di Singapore del 2008, e c’è una connessione con quanto abbiamo affrontato prima, perché in realtà voi per quel GP fornivate anche il sistema di comunicazione interna e i pannelli per le bandiere elettroniche. Vi occupate principalmente di soluzioni per circuiti cittadini, ma lavorate anche su strutture fisse come il 04 Park di Andrea Dovizioso. Al di là delle strutture, fisse o mobili, esistono anche delle differenze nella tecnologia sfruttata tra un tracciato cittadino e uno permanente?

“La differenza sta soprattutto nell’infrastruttura. La disposizione dei corpi illuminanti e il tipo di supporti dipendono dalle caratteristiche del tracciato. Siamo specializzati nei circuiti cittadini e possiamo usare la stessa tecnologia anche sui tracciati permanenti, dove ci piacerebbe lavorare più spesso. Su un circuito permanente l’installazione è più semplice da gestire perché segue le modalità di un impianto tradizionale. Un impianto temporaneo deve essere reversibile, rapido da montare e ancora più rapido da smontare. Anche il collaudo va fatto in tempi stretti. Per questo servono sistemi plug-and-play, pronti a funzionare non appena collegati".

"A Singapore, al Gran Premio del 2008, provammo per la prima volta le bandiere elettroniche durante un weekend di gara. Era il debutto della Formula 1 in notturna e si temeva che i piloti avessero difficoltà a vedere i commissari di pista. Dal punto di vista illuminotecnico, sapevamo che la luce di pista diffusa oltre i bordi della pista, la cosiddetta spill light, era sufficiente a renderli ben visibili e a consentire loro di operare in sicurezza".

"Le prime prove di bandiere elettroniche risalgono al 1994, sui circuiti di Barcellona e Monza. All’epoca usavamo grandi lanterne di vari colori per riprodurre i segnali che oggi vediamo sui pannelli a LED. Quella soluzione era rimasta a livello di prototipo. Dopo il test di Singapore, nel 2009 entrò stabilmente in uso una versione aggiornata del sistema. Nelle foto si vede quanta strada abbiamo fatto, dal prototipo del 1994 al pannello di grado 1 utilizzato a Baku nel 2026".

Ci racconti come avviene il processo con cui un impianto pianifica un GP notturno, quindi dallo studio di fattibilità iniziale alla costruzione della struttura in pista?

“La decisione di disputare una gara in notturna spetta, di norma, agli organizzatori della competizione. A Singapore, nel 2008, il clima fu uno dei fattori determinanti. Correre dopo il tramonto permetteva di evitare le ore in cui la combinazione di caldo e umidità rendeva lo sforzo fisico dei piloti più gravoso. Anche il fuso orario giocava a favore della scelta. Una partenza serale a Singapore collocava il Gran Premio nel pomeriggio europeo, una fascia oraria favorevole per il bacino di spettatori principale della Formula 1 all’epoca".

Digiflag Semafori del 1994 testati da DZE: una prima idea che poi porterà alle bandiere elettroniche con i pannelli a bordo pista

Foto di: @dzengineering

"C’era poi il potenziale scenografico di una gara in notturna nel cuore della città. La pista illuminata, con lo skyline di Singapore sullo sfondo, ha dato al Gran Premio di Marina Bay un’identità riconoscibile in tutto il mondo. Gli organizzatori hanno saputo costruire attorno alla corsa un programma che coinvolge il pubblico per l’intera giornata. Con il biglietto del GP si può assistere a concerti di richiamo e partecipare alle attività delle fan zone, pensate per tutte le età. La rete di trasporti pubblici rende poi agevole muoversi tra il circuito e il resto della città".

"Una volta stabilito che si procederà in notturna, l’incarico per l’illuminazione può essere affidato mediante una gara d’appalto dedicata. Partecipiamo spesso a queste gare, la cui preparazione può essere affidata a uno degli architetti che definiscono il layout del circuito. Soprattutto per i tracciati cittadini, capita anche che il promotore si rivolga direttamente a noi e ci chieda di studiare la soluzione tecnica più adatta e di formulare un’offerta. Quando otteniamo l’incarico, il promotore può scegliere se acquistare o noleggiare le attrezzature. Nel secondo caso, il materiale resta di nostra proprietà e lo ritiriamo dopo lo smontaggio".

"La prima versione del progetto spesso prende forma a distanza. Gli strumenti digitali ci permettono di percorrere virtualmente il tracciato e, già in questa fase, di impostare la distribuzione dei corpi illuminanti e la scelta dei supporti. Affiniamo poi il progetto e pianifichiamo il montaggio in base alle condizioni del sito. Cerchiamo di lavorare con partner locali, che conoscono la normativa del Paese e ci aiutano a gestire gli adempimenti. Una volta sul circuito, montiamo e collaudiamo l’impianto, garantiamo l’assistenza tecnica per tutto il weekend di gara e, per le installazioni temporanee, ci occupiamo dello smontaggio al termine dell’evento".

La prima fase di progettazione avviene quindi a computer. Quanto è complessa quella fase della progettazione e quali vincoli dovete rispettare, dato che prima menzionavi che ogni nazione ha le sue caratteristiche?

"Per progettare l’illuminazione di un circuito cittadino, partiamo dalle strade che la città usa ogni giorno. Gli strumenti digitali ci permettono di studiare la geometria del tracciato e gli spazi disponibili per le infrastrutture. Così possiamo individuare il lato della carreggiata più adatto all’installazione. Nella maggior parte dei casi concentriamo i corpi illuminanti su un solo lato, una scelta che riduce i tempi di montaggio e i costi".

Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix

Foto di: @dzengineering

"La parte più delicata è garantire che l’intervento sia completamente reversibile. Dobbiamo collocare i sostegni preservando marciapiedi, alberature e altri elementi urbani, per restituire alla città gli spazi nelle condizioni in cui li abbiamo trovati. Per questo, definiamo già in fase di progettazione la sequenza di montaggio e smontaggio. Pianificare queste operazioni ci permette di limitare le interferenze con il traffico, mantenere fruibili i percorsi pedonali e fornire alla città e al promotore un programma di lavoro affidabile".

"A Las Vegas ci siamo aggiudicati la gara d’appalto grazie alla qualità del progetto e al metodo con cui avevamo proposto di realizzarlo. L’esperienza di Singapore ha giocato un ruolo importante: vi concentriamo gran parte dei lavori nelle ore notturne per ridurre l’impatto sulle attività cittadine e organizzare squadre e mezzi in base alla disponibilità di tempo. Già in fase di gara, quell’esperienza ci ha permesso di presentare un impianto e un piano di installazione su misura per Las Vegas. In questa capacità di adattare il progetto e il modo di realizzarlo alle esigenze della città, riconosco uno dei punti di forza del Made in Italy".

Legato a questo, cosa e come cambia rispetto ad altri appuntamenti, soprattutto in una città che non dorme mai, nemmeno di notte, come Las Vegas, che fa anche dell'illuminazione notturna uno dei suoi aspetti più iconici e affascinanti?

"Las Vegas è un appuntamento nato in un momento storico completamente diverso rispetto ai progetti precedenti. La prima gara si è svolta a novembre 2023 e per noi ha portato con sé molte nuove sfide. Prima di tutto, operare negli Stati Uniti, un Paese in cui non avevamo ancora lavorato su questa scala. Poi il contesto: dalle temperature invernali, molto diverse da quelle di Singapore, al vivere una città che davvero non si ferma mai. Questo rende ogni fase del lavoro una questione di tempi e coordinamento molto precisi".

“Las Vegas ha portato la spettacolarità ancora di più al centro della scena. La gara è il momento culminante di un weekend ricchissimo di attività ed eventi, in una città che dell’illuminazione notturna ha fatto uno dei suoi tratti più iconici. E poi si corre di sabato sera. Se a Singapore nel 2008 la gara in notturna permetteva al pubblico europeo di seguirla in un orario comodo, qui succede il contrario: chi guarda dall’Europa deve svegliarsi all’alba per non perdersi la corsa. Rispetto alle prime gare in notturna, molte cose sono inevitabilmente cambiate e si sono evolute. Uno degli obiettivi chiave di oggi, oltre la Formula 1, un po’ in tutti gli sport, è creare un evento a 360 gradi, capace di coinvolgere sia chi è sugli spalti sia chi segue da casa”.

Marina Bay Street Circuit - Singapore

Foto di: @dzengineering

Il successo di un evento in notturna diventa anche il vostro successo. Quanto tempo ci vuole per completare tutte le operazioni di organizzazione prima di un Gran Premio?

"Per definire il calendario di allestimento, teniamo conto della lunghezza dei tratti da illuminare, delle infrastrutture esistenti e delle finestre di accesso alle singole aree. A Singapore iniziamo tre mesi e mezzo prima del Gran Premio e distribuiamo il montaggio in più fasi, perché in alcuni tratti possiamo intervenire soltanto a ridosso della gara. A Las Vegas i lavori partono in genere tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, circa due mesi e mezzo prima dell’evento".

"A Tokyo, dove il tracciato era più corto, abbiamo avuto quattro settimane per installare l’illuminazione del doppio appuntamento di Formula E. All’ExCeL di Londra il montaggio richiedeva tre settimane e lo smontaggio appena cinque giorni. I tratti da illuminare erano più brevi e il circuito si sviluppava in un’area interamente privata, in parte al coperto. La piena disponibilità degli spazi durante il montaggio e lo smontaggio, insieme al coordinamento tra le parti coinvolte, ci permetteva di lavorare con maggiore continuità".

Hai menzionato come a Las Vegas abbiate a disposizione tempi di installazione molto più ridotti rispetto a Singapore. Come cambia l'approccio alla progettazione e alla gestione del montaggio quando bisogna realizzare un impianto di questa portata in una finestra temporale così compressa?

"Come ti dicevo, non cambia tanto il modo in cui approcciamo il progetto quanto la distribuzione temporale di ciascuno step e compito del team. La chiave è l’organizzazione. Ogni persona ha un ruolo preciso e sa esattamente cosa deve fare e quando. In questo ci aiuta molto anche l’esperienza accumulata negli anni. Ogni edizione è un’occasione per migliorare la catena di passaggi che porta alla realizzazione dell’impianto. Partiamo dal calcolo illuminotecnico e analizziamo con attenzione tutto ciò che è stato fatto l’anno precedente, per capire dove possiamo essere più efficienti. Così arriviamo in loco con un progetto sempre più solido e collaudato”.

“Anche la presenza sul campo è organizzata per fasi. Una parte del gruppo resta on-site per tutta la durata del progetto e segue il lavoro dall’inizio alla fine. Altri ingegneri e tecnici raggiungono la location qualche settimana prima della gara, per impostare e testare gli ultimi dettagli. È un lavoro di squadra che richiede precisione e coordinamento, ma è proprio questo a rendere possibile un risultato di questa portata in tempi così stretti".

Il circuito di Las Vegas

Foto di: Red Bull Content Pool

Q: “In termini generali, considerate anche le partnership che avete, quante sono le persone di DZ che sono coinvolte nelle operazioni?”

"La nostra squadra conta in genere tra le 10 e le 25 persone, a seconda del numero e del tipo di sistemi che ci vengono affidati. A Singapore, per esempio, realizziamo sia l’illuminazione sia i sistemi di Race Electronics. Un incarico di questo tipo richiede una squadra più ampia, con specialisti in grado di seguire i diversi impianti. Ai nostri tecnici si aggiunge il personale dei partner, che mette a disposizione squadre numerose e lavora al nostro fianco per tutta la durata dell’installazione".

Come si garantisce una buona visibilità al pilota in notturna e, allo stesso tempo, anche per le riprese televisive?

“A Singapore, nel 2008, abbiamo progettato l’illuminazione del primo Gran Premio di Formula 1 disputato in notturna. Fu un lavoro pionieristico, svolto prima che venissero formalizzate le linee guida specifiche per questo tipo di impianti. In fase di progetto utilizziamo software di calcolo illuminotecnico che ci permettono di stimare con buona precisione i livelli di illuminamento, che poi verifichiamo con misurazioni in pista. I due parametri principali sono l’illuminamento orizzontale, valutato sul piano della pista, e quello verticale, valutato lungo l’asse delle telecamere. Il progetto deve bilanciarli per dare ai piloti la visibilità necessaria a guidare in sicurezza e garantire immagini di qualità a chi segue la gara in televisione".

"Nel rispetto dei livelli richiesti, diamo priorità all’uniformità dell’illuminazione lungo il tracciato, anche se ciò dovesse comportare un’illuminazione media leggermente inferiore, ma sempre in linea con la normativa. A 300 km/h l’occhio del pilota ha poco tempo per adattarsi agli sbalzi di luminosità. Una distribuzione uniforme della luce lo aiuta a leggere il tracciato in modo continuo. Per valutare l’abbagliamento ci basiamo sul calcolo illuminotecnico. Ottenere in pista misure rappresentative di ciò che il pilota vede durante la gara è pressoché impossibile. Il fenomeno dipende dall’altezza degli occhi e dalla posizione rispetto ai proiettori. Lungo il tracciato, la distanza e l’angolo di osservazione variano continuamente".

Hai parlato di abbagliamento. Per anni i piloti a Monaco si sono lamentati del forte contrasto tra la luce naturale e quella artificiale del tunnel, venendo quasi abbagliati nel momento in cui ne uscivano. Un esempio che hai citato è la Formula E a Londra, su un tracciato che alterna una sezione outdoor a una indoor illuminata artificialmente. Quanto è complesso rendere il passaggio tra interno ed esterno il meno impattante possibile per il pilota?

“All’uscita del tunnel di Monaco il pilota può ritrovarsi in piena luce con l’occhio ancora adattato all’illuminamento della galleria. È quel salto di luminosità, concentrato in pochi istanti, a dare la sensazione di abbagliamento. La pupilla reagisce come il diaframma di una fotocamera: si restringe quando la luce aumenta e si dilata quando diminuisce. Alle velocità di gara, il tempo di adattamento diventa un vincolo di progetto. A 300 km/h si percorre più del doppio della distanza per lo stesso tempo rispetto a 130 km/h".

Nella tappa di Madrid c'è anche DZE che si occupa dell'illuminazione nelle zone coperte

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Nelle gallerie stradali, questo adattamento si accompagna modulando l’illuminamento lungo il percorso. I livelli sono più alti all’imbocco, diminuiscono verso il tratto centrale e, dove necessario, risalgono in prossimità dell’uscita. In questo modo la vista può iniziare a adattarsi alla luce esterna già prima che il pilota torni all’aperto. All’ExCeL di Londra, una tettoia copre parzialmente uno dei tratti all’aperto. Contano anche le condizioni del cielo. L’illuminamento naturale può variare da circa 10.000 lux con cielo coperto a 100.000 lux in pieno sole, un valore che a Londra si raggiunge raramente".

"Per una gara in notturna il riferimento è intorno ai 1.650 lux. Su un tracciato illuminato uniformemente, la vista del pilota si adatta a quel livello e mantiene una percezione stabile della pista durante il giro. Per il debutto del circuito di Madrid in Formula 1, nel 2026, abbiamo realizzato l’illuminazione del Tunnel IFEMA e del Tunnel Público, oltre a tutti i sistemi elettronici speciali del circuito, dalla videosorveglianza di pista (CCTV) all’impianto di diffusione sonora (PA). Piloti e organizzatori non ci hanno segnalato problemi all'ingresso o all'uscita dai tunnel, un risultato di cui siamo molto soddisfatti".

Ti pongo un’altra domanda legata a questo tema. Torniamo al Gran Premio del Qatar di MotoGP del 2009. In quel caso la gara fu rimandata perché ci fu un acquazzone e dove aveva piovuto la luce artificiale generava dei riflessi. Tuttavia, abbiamo visto dei GP bagnati con l’illuminazione da voi progettata, come il GP di Singapore 2017 o le qualifiche a Las Vegas lo scorso anno, dove non ci sono stati problemi di questo genere. È qualcosa che voi tenete in considerazione?”

"Sì. Sul bagnato l’asfalto tende a riflettere la luce in modo più direzionale. Per capire se il riflesso entra nel campo visivo del pilota, contano l’angolo con cui il fascio colpisce la pista e la posizione da cui il pilota la osserva. Nei circuiti cittadini, i proiettori sono a ridosso del tracciato e questa disposizione modifica l’angolo di incidenza della luce sull’asfalto. A Singapore nel 2017 e nelle qualifiche di Las Vegas dello scorso anno non abbiamo riscontrato problemi di questo tipo".

"La vicinanza dei proiettori contribuisce anche a contenere i consumi. In prima approssimazione, a parità di angolo di incidenza, se raddoppia la distanza da una sorgente il suo contributo all’illuminamento scende a un quarto. Nei circuiti cittadini possiamo raggiungere i livelli richiesti con circa il 25% di corpi illuminanti in meno rispetto a un’installazione tipica su pista permanente. In Qatar l’impianto era stato realizzato da un altro fornitore. Nel 2009 ci si trovava per la prima volta a gestire una gara notturna in quelle condizioni. Con le tecnologie e la disposizione dei proiettori dell’epoca, credo che qualsiasi azienda avrebbe potuto riscontrare difficoltà simili".

Singapore, vista del circuito

Foto di: Roslan Rahman / AFP via Getty Images

"In MotoGP, inoltre, gli occhi del pilota sono più alti rispetto a quelli di chi guida una monoposto. Cambia quindi anche il modo in cui i riflessi entrano nel campo visivo. In Formula 1, nelle stesse condizioni, forse si sarebbe potuto correre. Oggi le ottiche dei proiettori LED consentono di controllare con maggiore precisione la distribuzione della luce. Credo che, in condizioni analoghe, il settore disponga di strumenti più efficaci per contenere i riflessi e ridurne l’impatto sulla gara.”

Concludiamo con una curiosità. Abbiamo parlato dell’illuminazione dedicata alla pista e ai piloti, ma quando si organizza un evento vi viene richiesto anche di occuparvi della corretta illuminazione della parte pubblicitaria e della cartellonistica degli sponsor?

"Sì, l’illuminazione della cartellonistica degli sponsor rientra tra i servizi aggiuntivi che ci vengono richiesti. Colori e grafiche possono variare molto da un banner all’altro e spesso conosciamo il disegno definitivo solo a pochi giorni dalla gara. I proiettori a testa mobile ci permettono di regolare il puntamento in base alla cartellonistica effettivamente installata, così da rendere i marchi leggibili anche nelle riprese televisive e limitare il rischio di abbagliamento".

"Riceviamo sempre più spesso richieste sia per la cartellonistica sia per le tribune. Nel caso delle tribune, l’illuminazione contribuisce alla sicurezza degli spettatori e consente alle telecamere di riprendere con chiarezza anche gli spalti".

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