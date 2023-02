Domenicali sulla stretta della FIA: "La F1 non vuole imbavagliare i piloti"

Carica lettore audio

Per il 2023, la FIA ha apportato una modifica al codice sportivo internazionale, vietando commenti su questioni "politiche, religiose o personali" senza aver ottenuto l'autorizzazione preventiva dell'organo di governo.

A causa della pausa invernale, pochi piloti hanno reagito pubblicamente alla notizia, anche se, con l'intensificarsi delle attività mediatiche negli ultimi giorni, molti hanno espresso la loro insoddisfazione per la situazione, tra cui Alex Albon. Anche Valtteri Bottas ha chiarito di non essere d'accordo con la nuova sentenza a margine della presentazione della nuova C43.

"La mia sensazione e opinione, onesta e sincera, è che non la ritengo giusta", ha detto il pilota dell'Alfa Romeo interpellato da Motorsport.com.

"Non credo che sia necessario inserire nei regolamenti il divieto di dire o sostenere ciò che si vuole”.

"Ma se ci mettiamo nei loro panni, andiamo in diversi Paesi, qualcuno potrebbe parlare o alzare la voce su certe questioni, e potrebbe creare problemi, sia per la F1 che per il promotore, questo genere di cose”.

"Quindi questo aspetto lo capisco. Ma non credo che sia giusto per noi. Perché penso che in questo mondo ognuno dovrebbe avere la propria voce in capitolo e le proprie opinioni. Ecco come la penso".

Alla domanda se l'argomento fosse stato discusso attraverso il gruppo WhatsApp della GPDA, il finlandese ha risposto: "È un'informazione riservata! In realtà, la chat è stata piuttosto tranquilla. Ma sì, se ne è parlato".

In un'intervista rilasciata al quotidiano The Guardian, Domenicali è sembrato prendere le distanze dalla decisione della FIA, insistendo sul fatto che la stessa organizzazione della F1 ha una visione più liberale.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

"La F1 non metterà mai il bavaglio a nessuno" - ha dichiarato l'italiano -. "Tutti vogliono parlare e quindi avere la possibilità di dire quello che vogliono nel modo giust. Abbiamo un'enorme opportunità grazie alla posizione del nostro sport che è sempre più globale, multiculturale e multivariata”.

"Stiamo parlando di 20 piloti, 10 squadre e molti sponsor, che hanno idee e punti di vista diversi. Non posso dire che uno abbia ragione e l'altro torto, ma è giusto, se necessario, dare loro una piattaforma per discutere le loro opinioni in modo aperto".

"Non cambieremo questo approccio come sport. Questa dovrebbe essere la linea del nostro sport, dare a tutti la possibilità di parlare nel modo giusto, non con toni aggressivi o per offendere, ma con rispetto".

Domenicali ha dichiarato di essere stato regolarmente in contatto con i piloti sull'argomento.

"L'anno scorso ne ho discusso con i piloti. Su come la F1 possa essere una piattaforma, per accendere i riflettori su certe cose di cui crediamo sia giusto parlare. La F1 dovrebbe aiutare i piloti a discutere di certi argomenti. È importante avere un dialogo molto costruttivo. Se questo non avviene, può creare confusione o problemi dove non ce ne sono”.

Mohammed bin Sulayem, Presidente della FIA, Stefano Domenicali, Amministratore Delegato della Formula 1, sulla griglia di partenza Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Continuiamo a monitorare la situazione. Teniamo informati gli autisti, ci incontriamo con la GPDA per discuterne. Come possiamo permettere ai piloti di essere aperti come esseri umani nel nostro sport”.

"Gli atleti possono essere molto emotivi e appassionati su alcune cose, e hanno bisogno di discuterne in modo costruttivo con persone di cui si fidano".

Domenicali ha sottolineato che si aspetta che la FIA offra una spiegazione più dettagliata di ciò che comporta la nuova normativa, e quindi di cosa ciò significhi realmente per i piloti.

"Stiamo parlando di un regolamento e il regolatore è la FIA. Credo che la FIA chiarirà ciò che è stato dichiarato, in termini di rispetto di alcuni luoghi in cui non è possibile farlo”, ha aggiunto il CEO della Formula 1.

"Sono sicuro che la FIA condividerà lo stesso punto di vista della F1, ma fa parte di una federazione olimpica, quindi ci sono dei protocolli a cui devono attenersi".