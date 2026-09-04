Domenicali: “La F1 deve saper cambiare. GP più corti? Per pochi giri non sono contrario”

La Formula 1 non vuole fermarsi a contemplare i numeri di una fase storica particolarmente positiva. È questo il messaggio che Stefano Domenicali ha voluto ribadire a Monza, spaziando dal futuro tecnico del campionato all’evoluzione del calendario, passando per il rapporto con i costruttori, le Sprint e la necessità di intercettare un pubblico sempre più giovane.

“Il rischio è quello di essere autoreferenziali - ha spiegato il CEO di Formula 1 - Non dobbiamo accontentarci del successo che abbiamo oggi. Dobbiamo continuare a capire perché siamo diventati così grandi e non perdere i piedi per terra, sapendo che ci sono ancora tante dimensioni nelle quali possiamo crescere”.

Uno dei temi centrali riguarda il futuro regolamentare. Formula 1 e FIA inizieranno presto a ragionare sulle caratteristiche delle prossime generazioni di power unit e monoposto, in un contesto industriale profondamente cambiato rispetto a quando furono definite le regole attuali.

“Quando venne affrontato il cambiamento regolamentare che stiamo vivendo oggi sembrava che il futuro fosse definito dall’elettrificazione. Oggi non è più così”, ha sottolineato Domenicali. “Sta a noi capire come reagire e interpretare nella maniera giusta questo cambiamento”.

Il punto è trovare un equilibrio tra le esigenze dei grandi costruttori e la necessità per la Formula 1 di non dipendere completamente dalle loro strategie industriali. “Da un lato dobbiamo garantire la presenza dei costruttori, ma dall’altro, se dovessero avere priorità differenti, dobbiamo capire come riuscire a essere indipendenti. Se oggi i costruttori decidessero di uscire avremmo un grande problema”.

Da qui la possibilità di orientarsi in futuro verso soluzioni tecniche meno complesse. “Un progetto meno complesso, ovviamente rispettando obiettivi di costi e prestazioni, aiuta a essere indipendenti”. Domenicali ha indicato anche due punti che considera fondamentali: “Credo molto nel mantenere le benzine sostenibili al centro del progetto tecnologico e nell’andare verso una vettura più leggera, perché vogliamo vedere piloti che possano davvero spingere al limite un mezzo che deve essere nelle loro mani”.

Sul tavolo c’è anche una riflessione più ampia sul prodotto sportivo. Tra le ipotesi emerse negli ultimi mesi c’è quella di ridurre leggermente la distanza dei Gran Premi, possibilità sulla quale Domenicali non ha chiuso la porta. “La mia posizione è molto semplice e parte da una considerazione tecnica. Se parliamo, come sembra, di pochi giri, per me va anche nella direzione del fatto che i giovani tendono a essere sempre meno presenti sulle cose lunghe. Non credo che ci sarebbe un effetto negativo se parliamo di diminuire due o tre giri. Se diventasse qualcosa di più importante sarebbe un discorso diverso, ma in questa ottica non sono contrario”.

Partenza della gara Foto di: Eric Le Galliot

È la stessa filosofia che ha accompagnato l’introduzione delle Sprint, inizialmente accolta con qualche perplessità anche dallo stesso Domenicali. “Io sono il primo che, da dinosauro della Formula 1, quando abbiamo proposto questa cosa aveva dei dubbi. Però i dati non ti smentiscono: promotori, media e tifosi, nella stragrande maggioranza, hanno digerito il format e lo considerano dinamico”.

Le Sprint continueranno quindi a far parte della Formula 1, anche se Domenicali ha escluso uno scenario simile alla MotoGP, con una gara breve in ogni weekend. “Saranno meno della metà” degli appuntamenti, ha precisato. “I giovani apprezzano sempre di più un weekend nel quale il venerdì ci sia già qualcosa che conta. Agli appassionati di vecchia data, e mi metto tra questi, può interessare anche una sessione di prove, ma per il grande pubblico avere una qualifica già il venerdì significa avere più contenuti”.

Un’evoluzione che Domenicali lega direttamente al cambiamento del pubblico. “Oggi abbiamo circa il 40% di persone che ci seguono provenienti dal mondo femminile e un’età media che è passata da circa 57 anni a 34”. Una trasformazione alla quale, in Italia, sta contribuendo anche l’effetto Kimi Antonelli.

“Devo dire la verità, i numeri mi stanno stupendo perché sono in grande crescita. Kimi ha portato non soltanto competitività in pista, ma anche un’ondata di gente che prima non seguiva la Formula 1. È un ragazzo che affronta una responsabilità enorme con una leggerezza tipica dei giovani. Ha una naturalezza e una freschezza nelle quali i ragazzi della sua età possono riconoscersi”.

Domenicali ha però insistito sulla necessità di trasformare questi picchi di attenzione in una relazione duratura. “Dobbiamo evitare che sia uno spike di crescita che poi ci abbandona. La grande sfida è capire come mantenere collegato chi si presenta per la prima volta. Ci sono comunità che non ci conoscono e abbiamo l’obbligo di costruire una cultura della Formula 1”.

In questo scenario rientra anche l’espansione geografica del campionato. Domenicali ha citato Cina, Sud America, Far East e Africa come aree con importanti margini di crescita. “L’Africa sta dando segnali importanti sui quali vogliamo presto comunicare qualcosa di significativo”.

Resta infine il tema del calendario più immediato, con Qatar e Abu Dhabi ancora confermati ma sotto osservazione. “Il calendario, al momento, è quello che conoscete. Stiamo monitorando la situazione perché, se non saranno garantite sicurezza e operabilità in maniera totale, dovremo prendere altre decisioni. Le squadre sono assolutamente aggiornate, il dialogo con loro è continuo”.

Anche in una fase di espansione, quindi, Domenicali individua proprio nella capacità di reagire rapidamente il principale antidoto ai rischi futuri. “Le cose cambiano talmente in fretta che, se non sei capace di reagire, perdi tanto tempo in un attimo. Il rischio che non dobbiamo correre è quello di smettere di cercare persone competenti, idee fresche e nuovi punti di vista. Quando continui a pescare sempre nello stesso bacino, il pesce è sempre lo stesso”.