Crash Grosjean, Steiner: "Romain salvo grazie a cose come l'Halo"

In un Gran Premio, quello del Bahrain, dove non c'è più nulla in palio, Romain Grosjean ha rischiato di perdere la vita in uno degli incidenti più terribili che si siano visti negli ultimi 20 anni in Formula 1.

Il pilota del team Haas, poche centinaia di metri dopo la partenza, ha scartato verso destra per trovare un pertugio e guadagnare posizioni, ma il francese è entrato in contatto con la ruota anteriore dell'AlphaTauri di Daniil Kvyat.

Da quel momento, la VF-20 di Romain è partita puntando direttamente contro il guard rail. La monoposto si è spezzata in 2, con la cellula di sopravvivenza incastrata tra le lamiere e il fuoco che l'ha avvolta dopo la fuoriuscita di carburante.

L'intervento dei commissari di percorso è stato provvidenziale e il francese è riuscito a uscire dalla cellula di sopravvivenza - a tal proposito, complimenti a Dallara - che ha fatto in pieno al suo lavoro.

Pochi minuti dopo il terribile incidente di Grosjean, ha parlato Gunther Steiner, team principal Haas che ha fatto il punto sull'incidente e sulle condizioni del pilota francese.

"Da quello che so, Romain sta bene. Non voglio fare il medico e dare sentenze, ma so che ha bruciature a mani e caviglie, dove la tuta termina. E' scosso e st andando a fare le analisi doverose dopo incidenti come questi. Ma è cosciente, sta bene, anche se non ho ancora parlato con lui. Sembra stare bene. Voglio ringraziare il personale che lo ha aiutato, sono stati davvero veloci. I commissari di percorso e il personale FIA ha fatto un lavoro superbo".

"Halo e le misure di sicurezza salvano la vita, assolutamente. Quando vedi cose del genere, quando vedi com'è messa la barriera, pensi sia tutto incredibile. Nella sfortuna, siamo stati molto fortunati. Preferisco questo tipo di fortune, che fortune a livello sportivo".

Steiner ha anche cercato di ricostruire la dinamica dei movimenti fatti da Grosjean poco prima dell'impatto contro le barriere in uscita da Curva 3. "Sembra che Romain stesse andando verso destra, poi ha centrato la ruota anteriore di Kvyat. Dall'impatto è poi finito contro le barriere. Penso che la gara riprenda. Stanno riparando le barriere. Credo che cercheranno di farla ripartire".